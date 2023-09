Javier Torres es candidato a la alcaldía de Buenaventura (Valle del Cauca) y terminó en medio de lo que pareció un enfrentamiento entre combos durante el lanzamiento de su sede de campaña.

“Estábamos casi por finalizar el evento. Yo tomé el micrófono para agradecer a las personas que me acompañaron y empiezo a ver que la gente corrió hacia la tarima. Fue ahí que el esquema de seguridad me sacó de la tarima y me llevó hasta un sitio seguro”, relató el candidato Torres.

Los hechos se registraron en la tarde del pasado domingo en plena vía pública de la ciudad portuaria. Se sabe que hombres armados pusieron a los asistentes como escudo mientras accionaban sus gatillos.

“Los vecinos del sector nos abrieron sus puertas y nos permitieron refugiarnos en sus salas. Mientras tanto, el esquema de seguridad investigaban que pasaba afuera. Lo que supimos es que de un lado había dos hombres con cascos y en otra esquina estaban otras cuatro personas”, añadió Torres.