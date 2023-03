Salida de viceministra Gil destapó desorden y peleas en Cancillería

Tal y como lo había dicho este diario, Gil no ve en Leyva un experto en relaciones internacionales y por eso no lo considera idóneo para el cargo; entre tanto, él la ve a ella como una persona que, en pocas palabras, le quiere hacer cajón y torpedear su gestión.

Leyva le había remitido el mensaje a través de un emisario de que la enviaría a esa Embajada, pero ella no estaba conforme con el nombramiento. Y para acabar de ajustar, apenas la semana antes de la Comisión –y sin darle tiempo de prepararse– le encargaron encabezar la participación del país en ese encuentro de la ONU.

En efecto, Gil viajó a Viena (capital de ese país europeo) para presidir la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (ONU) a nombre de Colombia. Y allí, en medio de esas sesiones, se enteró de su salida. Ahora bien, para ella se solicitó precisamente en Austria el beneplácito para que fuera admitida como próxima embajadora, aunque eso aún no se ha concretado.

“La Cancillería no está funcionando bien. Hay desarticulación y falta de línea en muchos temas”. Así lo advirtió un exalto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores luego de que, tras sus duros roces con el canciller Álvaro Leyva , saliera de su cargo la hasta este martes vicecanciller Laura Gil . En pocas palabras, hay un desorden interno que amenaza con volverse inmanejable.

Teléfono roto en Cancillería

Pese a que la cuestión de los narcóticos es un tema que está en la primera línea de intereses del Gobierno de Petro, la Casa de Nariño terminó mandando a ese foro a una funcionaria de segundo nivel (Laura Gil) y no al mismo mandatario o el canciller (delegados de primer y segundo nivel).

En diplomacia todo comunica y el rango de quien viaja a un evento internacional da cuenta de qué tan relevante es ese asunto para la agenda del Estado. Y, como se dijo, Gil fue designada para esa tarea apenas unos días antes del viaje.

“Este es el evento diplomático que preside Colombia más importante para el Estado. Nosotros no lideramos ninguna instancia mundial importante y, cuando nos toca liderar la Comisión de Drogas de la ONU, el doctor Leyva es poco diplomático y la embarra. Lo que hizo no está bien, no tiene sentido”, cuestionó el representante del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo.

Cuando Gil terminó su intervención, en la delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores comenzó a comentarse el comunicado que había publicado el despacho informando que la nueva vicecanciller de Asuntos Multilaterales sería Elizabeth Taylor Jay, actual embajadora de Colombia ante La Haya y quien tenía a su cargo la defensa del Estado en el litigio por mar territorial contra Nicaragua.

Luego de que fuera noticia, los mismos subalternos que estaban en Viena se lo informaron Gil. Así, la que Petro y Leyva habían enviado como emisaria de Colombia para hablar de la política contra las drogas terminó sin siquiera saber si todavía tenía el poder de ocupar la silla que le habían delegado en ese evento de Austria.

Pero no es lo único. Allá mismo, en Viena, estaba el hasta ahora embajador de Colombia ante Austria, Miguel Camilo Ruíz, un funcionario de carrera diplomática que venía ocupando ese puesto desde agosto de 2018.

A Ruiz Blanco le corrieron la silla para dársela Gil mientras ambos estaban en el mismo recinto, aunque este diario conoció que al delegado ya le ofrecieron otro cargo dentro del cuerpo diplomático.

En ese contexto, hay quienes dicen que la exviceministra pensó que lograría mantenerse en el cargo por ser una cuota directa de Petro y no del Canciller, pero la confianza que le dio el mandatario en agosto terminó sin servirle para quedarse en el Palacio de San Carlos.