El pulso entre la aprendiz y el maestro: Sarabia declara hoy contra Benedetti en la Fiscalía

En el cargo quedará Rosa Villavicencio como cabeza de la Vicecancillería de Migraciones. “En el DAPRE no le estaban aprobando sus comisiones a DC. En este momento estoy a la espera de concepto a Función Pública para la reestructuración de la Cancillería”, dijo la ministra.

EL COLOMBIANO confirmó que Ávila decidió salir de su cargo y una de las razones fundamentales es que en el Departamento Administrativo de la Presidencia ( DAPRE ) no estaban aprobando sus comisiones desde Washington a Bogotá . “Lastimosamente está siendo difícil la aprobación de comisiones de los funcionarios de la Cancillería”, dijo una fuente de ese Ministerio a este diario.

Desde el Ministerio del Interior respondieron que en realidad Ávila vivía en Washington y estaba pidiendo comisiones todas las semanas a Bogotá, lo que no se podía aceptar en criterio del Gobierno. “El presidente no lo quería en el cargo y no se explica un funcionario que tengamos que pagarle todas las semanas vuelos desde Washington a Bogotá”, dijo otra fuente.

Esto demuestra que la guerra que reinició la semana pasada entre Sarabia y Benedetti ya empezó a tener repercusiones. En el DAPRE está actualmente Angie Rodríguez, que, como reveló EL COLOMBIANO en su momento, es una ficha del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo.

Lea también: Lo que sigue para el Gobierno Petro tras nueva pelea de Sarabia y Benedetti

Pero Rodríguez y Benedetti empezaron a trabajar de la mano y han forjado una relación de confianza, relegando a la canciller. Ayer, por ejemplo, Sarabia apareció distante en una silla en el extremo en el Consejo de Ministros. Al final del encuentro el presidente la llamó y tuvieron una pequeña conversación. La canciller estuvo en los últimos días en Japón e Italia; su último destino para acompañar el funeral del papa Francisco al lado de la primera dama, Verónica Alcocer.