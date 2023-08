Los escándalos de plata que enlodan la campaña ‘Petro Presidente’ de 2022

Quien fue el gerente de su campaña, el actual presidente de Ecopetrol Ricardo Roa , ha defendido que él era la única persona autorizada para recaudar recursos y que los externos no fueron autorizados a administrar dineros porque el propósito era tener un proyecto político totalmente transparente.

No obstante, esos tres escándalos del presunto vínculo de personas que participaron en la campaña con dineros irregulares ya tienen al Consejo Nacional Electoral (CNE), a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República revisando las cuentas de la campaña Petro presidente .

No existe ninguna confirmación de que Petro o Roa tuviesen conocimiento alguno de esos movimientos irregulares . Es más, la dirección general de la campaña había ordenado que todos los recursos se gestionaran desde la administración central para conseguir trazabilidad de los dineros invertidos durante 2022.

Los $15.000 millones que mencionó Benedetti

La versión de los $15.000 millones para conseguir votos en la Costa a favor del Pacto Histórico salió de la boca del propio Benedetti. En los audios de 26 minutos revelados por Semana se le escucha reclamarle a la exjefa de gabinete, Laura Sarabia, por el rol que le estaba dando en el Gobierno y la amenaza con la información que él tendría de la campaña.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...). Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan”, dijo Benedetti en ese material.

En los gastos de campaña reportados ante Cuentas Claras por la campaña no hay ningún registro de alguna transacción de $15.000 millones, mucho menos información sobre quién habría aportado ese dinero, y la Gerencia de Roa ha sostenido que todo el dinero que se movió para llevar a Petro a la Presidencia fue documentado en esa plataforma del Consejo Nacional Electoral, como ordena la ley.

Pero la amenaza de Benedetti a Sarabia fue contundente: “En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la Costa, yo sé qué es esa mondá. Tú, que no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el hijueputa (proceso) 8.000 (...) ¿Qué tal que uno diga, mamando gallo, quién fue el que puso la plata aquí en la Costa?”.

Las cuentas enredadas de Nicolás Petro y Dayruris Vásquez

El hijo del presidente Gustavo Petro y la expareja de Nicolás son investigados por la presunta entrada de financiación irregular a la campaña para las elecciones de 2022 del Pacto Histórico en el Atlántico. Si bien en ese departamento fue Petro (hijo) el encargado de liderar la campaña de Colombia Humana, tras el escándalo Petro (padre) negó que este tuviera algún rol de relevancia en su proyecto político.

Nicolás Petro y Day Vásquez son señalados de recibir financiación del empresario Alfonso “El Turco” Hilsaca (que gestionaron a través de Gabriel Hilsaca) y del excapo narcotraficante Samuel Santander Lopesierra.

Las cuentas de la Fiscalía indican que serían al menos $1.000 millones que se habrían gestionado de forma irregular, aunque Nicolás Petro defendió que habría recibido menos de $600 millones de ambos.

Sobre esa plata, tanto el hijo del mandatario como su expareja aclararon que ni Gustavo Petro ni Ricardo Roa tenían conocimiento de los negocios que ambos estaban haciendo debajo de la mesa y no se sabe qué cantidad de ese dinero sí habría sido utilizada para la campaña porque ambos se estaban embolsillando el dinero que conseguía para adquirir una lujosa casa, un carro y otras propiedades.