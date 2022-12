Dentro de la conversación entre el funcionario de la UNP y la otra voz al lado del teléfono, también se evidencia que no es la primera vez que se da un tour a ciudadanos extranjeros. “La vez pasada yo llevé a unos brasileros y me dieron 250 mil, en cambio este man me da 200 y yo bien pelado que ando”, asevera.

“Yo lo llevo a Guadalupe en carro para que se tome fotos y ojalá esté haciendo un día que se vea Bogotá bien bacano; de ahí me lo llevaré a La Calera y bajar un momentico hasta Choachí que no tiene peaje, y me lo puedo llevar hasta Cajicá o hasta Zipaquirá para que el pague el peaje (...)”, se escucha en el audio.

“No, esa no es mi voz”

Con la denuncia en poder de EL COLOMBIANO, este diario consultó al funcionario Torres Luna para que diera su versión sobre los señalamientos de usar vehículos de la entidad para realizar tours por Bogotá. En la conversación se le puso el audio y se le preguntó:

— Este es el audio. ¿Esa es su voz, don Francisco?

Publicidad

—Umm no, ese no es el audio que el señor puso cuando estábamos en medio de la junta, esa voz se parece mucho al audio que te digo que habla de los extraditables, respondió.

—¿Definitivamente ese no es usted?, le preguntamos.

—No, y no fue el audio como lo escuchamos en la reunión presencial, pero no era mi voz que, inclusive, para todos dijeron que presentara la respectiva denuncia ante la Fiscalía (...) Hasta el momento no me han notificado.

Publicidad

Acto seguido, Torres manifestó que su esposa no trabaja en Uber y que no puede ser él la persona denunciada porque no puede conducir vehículos de la UNP ni ningún otro carro porque desde el 2019 “tuve una situación personal, caí en un retén de la Policía y ahora no puedo manejar”.

La situación a la que se refiere Francisco Torres Luna es a un comparendo por conducir en estado de embriaguez ocurrido el 16 de mayo de 2019 en la calle 17 con la carrera 132, en Bogotá, lo que llevó a la suspensión de su licencia de conducción.

El comparendo es por un valor $9’937.400, que –según la página del Simit, donde se consultan las infracciones de tránsito– no ha cancelado, razón por la cual al valor de la infracción se le sumaron los intereses y, a la fecha, el costo de la infracción asciende a $13’189.250 (ver facsímil).

Publicidad

Además, otro de los señalamientos contra Francisco Torres es que tiene cinco familiares trabajando en la UNP, hecho que desmintió, aunque aceptó que en la entidad trabaja su hija Angie Alexandra Torres Buitrago en calidad de prestación de servicios.