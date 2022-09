Las esperanzas de salir de prisión eran prácticamente nulas, por su mente solo pasaba que su futuro era estar tras la rejas. Según la Justicia, debía pagar 60 años de condena por ser una terrorista. Pensar en eso la atormentaba, lloraba mucho, casi todas las noches. Intentó seguir estudiando porque cuando la capturaron cursaba grado séptimo, pero no pudo, no tenía cabeza ni ánimos para hacerlo. Más tarde y para distraerse en algo decidió meterse a clases de peluquería donde aprendió a coger las tijeras y la máquina. Se convirtió en la encargada de motilar a los internos del patio 1 conocido como la “Guyana”, a quienes les cobraba 2.000 pesos para poder comprar sus implementos de aseo, esos que al principio fueron escasos en su celda.

“Una de las mayores secuelas que me quedó fue en mi dentadura, que se me descuidó mucho. Como no tenía útiles de aseo ni nada, mis dientes fueron los que más sufrieron, no tenía a nadie que me visitara y me llevara un cepillo de dientes, una crema dental o un jabón para bañarme”.

Pero ese infierno llegó a su fin el 25 de enero de 2002. Tras 15 meses en la cárcel, Camila quedó libre luego de tener tres abogados de oficio y de ser citada a varias diligencias judiciales en las que nadie le creía que no era la sanguinaria guerrillera, pese a que no se parecen en nada. Solo hasta que un abogado cercano a su familia tomó el caso, se conocieron pruebas y testimonios que ratificaron que el día de la matanza en el parque principal de Dabeiba ella no estaba allí y que por obvias razones no era alias Karina, la exguerrillera que en ese momento seguía delinquiendo en las montañas de Antioquia.

Publicidad

“Esta es la hora que no sé por qué me confundieron. Por falta de conocimiento no demandé al Estado colombiano y en el 2004, cuando quise hacerlo, me dijeron que los términos se habían vencido porque el tiempo máximo para hacerlo eran dos años y se habían acabado de cumplir. A mí el Estado nunca me ha pedido perdón y quiero que lo hagan en público los policías, los del CTI de la Fiscalía y el Ejército, porque los tres fueron los que entraron a mi casa y me sacaron esposada”, dice.

Otro capítulo

El horror de la guerra ha irrumpido varias veces a Camila. Su hermano mayor fue asesinado por las milicias de las Farc siete meses antes de ella ser capturada; su hermana Karen, a los 12 años, quedó en medio de una balacera del Ejército y las Farc, cuando viajaba en un bus de Mutatá a Dabeiba: recibió dos impactos de bala en la clavícula; y su hermano menor, Juan, fue reclutado por las Farc, en 2001 y hoy continúa reportado como persona desaparecida.

Publicidad

“Aunque tenía mucho temor, por los días del Acuerdo de Paz fui a la zona veredal de Llano Grande en Dabeiba con la foto de mi hermano Juan para abordar al comandante alias Moisés, quien aceptó que lo había asesinado alias Águila Negra, me mostró que lo habían enterrado en la montaña del frente, en la raíz de un árbol, en una finca que se llama Las Claritas. Me dijo que podía estar solo o con otras personas, que lo habían matado después de un consejo de guerra porque se iba a volar del campamento”, cuenta.