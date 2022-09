Cambio Radical está a punto de ser el segundo partido de oposición al Gobierno de Gustavo Petro, así el exvicepresidente Germán Vargas Lleras toma el protagonismo de las críticas al Ejecutivo. De hecho, el senador David Luna –una de las principales voces de esa colectividad– cargó con fuerza contra el gabinete de ministros y varios de los anuncios que en este mes se han hecho desde la Casa de Nariño: “No puede salir a decir que todo es negociable”. ¿Por qué su partido decidió, sin siquiera dar los debates, anunciar voto negativo a la reforma tributaria de Petro? “Porque ni es social, ni es equitativa. Es una reforma que afecta frontalmente a las clases menos favorecidas, a la pequeña empresa y al pequeño emprendimiento; golpea la canasta familiar y, pese a los esfuerzos que Cambio Radical hizo de hacerle entrar en razón al Ministerio de Hacienda, ninguno de nuestros argumentos fue tenido en cuenta. Entendimos que es fundamental señalar dónde están las afectaciones a los más débiles y cuáles pueden ser los impactos que esta reforma tendrá en la generación de empleo. En Colombia se evaden $60 billones al año y existen exenciones tributarias de casi $70 millones de pesos al año”.

Eso suena a que su partido definitivamente será de oposición... "Según el Estatuto de la Oposición hay plazo hasta el 7 de septiembre para tomar decisiones. Hicimos uso de ese tiempo porque queríamos ver de qué corte eran las reformas que se iban a presentar. Pero yo haré oposición, no daño; se entiende la oposición en Colombia y en las democracias, en general, como atravesarse a todo. Petro se le atravesó a Uribe en todas sus decisiones, Uribe se le atravesó a Santos en todas sus decisiones y yo no represento eso. Para construir país en algunas cosas acompañaremos el Gobierno". ¿Cabe la posibilidad de que el Gobierno, o el mismo Petro, los termine convenciendo de quedarse en independencia o ser de coalición? "Lo claro es que los hechos hablan más que las palabras. Ya asumimos posición sobre la reforma tributaria, votamos monolíticamente el Acuerdo de Escazú, que no es un acuerdo que defienda a los líderes ambientales y sociales, es un acuerdo de discurso y no de acción y no tuvo ningún tipo de consulta previa. Somos el único partido que, congruentemente, ha tomado determinaciones respecto a los temas de país. Así lo vamos a seguir haciendo".

¿Esto le abriría espacio político a Germán Vargas Lleras para ser el líder que hoy la oposición no tiene? "Esa es una pregunta que tiene que hacérsela al doctor Germán Vargas, no soy su vocero y, mucho menos, contesto por él. Creo que él, en sus columnas, ha expresado su preocupación por el país. Ha dicho que esta es una reforma que afecta brutalmente la generación de empleo, la inversión y que impacta a los más necesitados". El presidente del Congreso, Roy Barreras, dice que Cambio Radical y el Centro Democrático comparten una línea ideológica y, por eso, lo graduó de oposición... "Pues le pido a Roy que hable más directo. Él trata de hablarle a Santander para que le cuente a Bolívar y, claramente, se está refiriendo a mí. Yo soy la oposición, pero no uribista, al gobierno Petro, y eso me permite tener una gran diferencia con el Centro Democrático. Roy Barreras, seguramente, tiene dentro de sus cálculos tener solamente a un partido haciendo posición. Pero el que ha cambiado del ala ideológica es Roy, no yo. Ya le recordé su paso por el uribismo".