Cali tardará hasta cuatro años en reconstruir las zonas afectadas por el terremoto; 60 inmuebles serán demolidos

Cali entró en una nueva etapa después del terremoto del pasado 10 de agosto. Mientras equipos especializados continúan retirando estructuras que quedaron con daños irreparables, la ciudad prepara un plan de reconstrucción que demandará cerca de $10 billones y que contempla vivienda, atención a damnificados y recuperación de la actividad económica.
El sismo dejó en el país 335 personas fallecidas, 4.516 heridas y 364 rescatadas, además de afectar a 486.917 personas en 500 municipios de 16 departamentos. En materia de vivienda, 206.931 resultaron averiadas y 36.478 quedaron destruidas.
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En Cali, la emergencia obligó a revisar miles de construcciones para establecer cuáles podían ser recuperadas y cuáles representaban un riesgo para sus habitantes y para quienes transitaban por las zonas afectadas. De los 14.000 predios priorizados para inspección, los equipos de ingeniería del distrito ya han evaluado más de 4.000. El resultado hasta ahora es de 60 estructuras con daños irreparables: 30 casas y 30 edificios.