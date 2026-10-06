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Cali tardará hasta cuatro años en reconstruir las zonas afectadas por el terremoto; 60 inmuebles serán demolidos

Tras el terremoto de magnitud 7,4, Cali avanza con la demolición de las estructuras que quedaron en riesgo y prepara un plan de recuperación que podría extenderse hasta cuatro años.

  • Cali demolerá 60 inmuebles tras el terremoto y prepara reconstrucción de $10 billones. Foto: Alcaldía de Cali
    Cali demolerá 60 inmuebles tras el terremoto y prepara reconstrucción de $10 billones. Foto: Alcaldía de Cali
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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Cali entró en una nueva etapa después del terremoto del pasado 10 de agosto. Mientras equipos especializados continúan retirando estructuras que quedaron con daños irreparables, la ciudad prepara un plan de reconstrucción que demandará cerca de $10 billones y que contempla vivienda, atención a damnificados y recuperación de la actividad económica.

El sismo dejó en el país 335 personas fallecidas, 4.516 heridas y 364 rescatadas, además de afectar a 486.917 personas en 500 municipios de 16 departamentos. En materia de vivienda, 206.931 resultaron averiadas y 36.478 quedaron destruidas.

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En Cali, la emergencia obligó a revisar miles de construcciones para establecer cuáles podían ser recuperadas y cuáles representaban un riesgo para sus habitantes y para quienes transitaban por las zonas afectadas. De los 14.000 predios priorizados para inspección, los equipos de ingeniería del distrito ya han evaluado más de 4.000. El resultado hasta ahora es de 60 estructuras con daños irreparables: 30 casas y 30 edificios.

El Consejo Distrital de Gestión del Riesgo ya autorizó la intervención de 36 de ellas y las otras 24 permanecen en revisión técnica. Aunque los inmuebles son privados, la Alcaldía decidió asumir las demoliciones de manera subsidiaria para retirar las estructuras que representan un peligro: “Las edificaciones son bienes privados. Nosotros de manera solidaria y subsidiaria, de acuerdo a la ley 1523 realizamos este tipo de demoliciones”, explicó Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo de Cali.

El costo de cada intervención está entre $700 millones y $2.000 millones, según las características de la edificación. Los recursos provienen del Fondo Distrital de Gestión del Riesgo y cuentan con cofinanciación del Consorcio para la Reconstrucción de Colombia del Gobierno Nacional.

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Demoliciones por el terremoto avanzan en Los Cámbulos, Cuarto de Legua, Guadalupe, Bajo Jordán y el centro de Cali

Hay 10 frentes de trabajo activos en Los Cámbulos, Cuarto de Legua, Guadalupe, Bajo Jordán y el centro de Cali. Entre las edificaciones intervenidas están D’Corpus International, Cali Express y el Hotel Metrópoli Plaza. Las demoliciones del Hotel Molino Rojo y María Mercedes ya terminaron, mientras que Arábico, Contranal, Archiní y Coral están entre las próximas estructuras previstas para intervención.

Para el alcalde Alejandro Eder, retirar estos inmuebles también hace parte del proceso de superar la emergencia: “Ya demolimos tres de ellos y actualmente tenemos 10 frentes de trabajo abiertos demoliendo estructuras. Esto es un proceso doloroso, esto en cierto sentido es seguir viviendo el terremoto”, señaló.

Los residuos son trasladados a un punto de acopio ubicado en la calle 50 con carrera 5.ª, donde el distrito trabaja con el DAGMA, la CVC y la UAESP. Parte del material se convierte en adoquines y las varillas de acero entran a procesos de reciclaje industrial.

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Las propiedades que no requieren demolición quedan fuera de esta intervención pública. Sus propietarios deberán asumir los trabajos de reforzamiento, reparación o los estudios de vulnerabilidad y de suelo que correspondan.

La reconstrucción está proyectada para desarrollarse durante tres o cuatro años y tendrá un costo cercano a $10 billones. La primera meta es comenzar antes de terminar este año la construcción de soluciones habitacionales para las familias afectadas: “Yo espero que, a más tardar, en diciembre podamos ver las primeras obras que inician en los edificios que han colapsado”, afirmó Peñuela.

En paralelo, cerca de 9.000 familias damnificadas ya recibieron las primeras transferencias de ayuda humanitaria. La ciudad espera ahora la validación de la UNGRD para avanzar con el segundo paquete de apoyos.

La recuperación también busca evitar que el impacto del terremoto se prolongue sobre los pequeños negocios. La Alcaldía, la Cámara de Comercio de Cali y la Fundación WWB Colombia crearon un fondo de $10.300 millones para entregar capital semilla a más de 1.200 mipymes, emprendedores y comerciantes informales.

A esto se suma un fondo de garantías de $5.000 millones, que, según anunció Eder, permitiría respaldar hasta $72.000 millones en créditos para mipymes afectadas.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuánto costará la reconstrucción de Cali después del terremoto?
La recuperación de Cali está estimada en cerca de $10 billones y se proyecta que tome entre tres y cuatro años.
¿Qué sectores de Cali tendrán demoliciones por los daños del terremoto?
Los trabajos avanzan en Los Cámbulos, Cuarto de Legua, Guadalupe, Bajo Jordán y el centro de Cali.
¿Cuáles son las edificaciones que serán demolidas en Cali tras el terremoto?
Hasta ahora fueron identificadas 60 estructuras con daños irreparables, entre ellas 30 casas y 30 edificios. La noticia menciona intervenciones en D’Corpus International, Cali Express, Hotel Metrópoli Plaza, Arábico, Contranal, Archiní y Coral, además de las demoliciones ya terminadas del Hotel Molino Rojo y María Mercedes.

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