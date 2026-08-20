En video | Indignante: Saquearon tractocamión con ayudas para damnificados por el terremoto en Buenaventura

Una tractomula que transportaba donaciones desde Pasto hacia Buenaventura fue rodeada por varias personas durante la entrega. Algunos subieron al vehículo y comenzaron a sacar los elementos destinados a familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Según la información preliminar, el problema estuvo relacionado con la falta de una logística definida para distribuir las donaciones. Ante la situación, el conductor habría permitido que algunas personas subieran a la tractomula para acceder a los artículos. Entérese: Así se calcularon los $30 billones en pérdidas que deja el terremoto en Colombia; la cifra podría aumentar

La decisión terminó desbordando la entrega. En videos registrados en el lugar se observa cómo varias personas rodean el vehículo, ingresan a la zona de carga y sacan los elementos de manera desordenada. Algunos de los productos terminaron dañados durante el procedimiento.

El episodio ocurrió en medio de la emergencia que atraviesa Buenaventura tras el terremoto del pasado 10 de agosto, que hasta ahora deja 319 personas fallecidas, 4.469 heridas, 260 desaparecidas y 364 rescatadas con vida. Con afectaciones en 15 departamentos y 476 municipios, donde se contabilizan 151.433 familias y 272.830 personas perjudicadas.

Camioneros hablan de “angustia y zozobra”

La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) se refirió al episodio y atribuyó parte de lo ocurrido a la situación que enfrentan las comunidades afectadas: “Desde ACC Camioneros encontramos que en Buenaventura, en la entrega de ayudas que eran para ellos mismos, se tornó en un desorden”, señaló la organización.

La ACC consideró que la reacción de las personas también refleja las necesidades que persisten después de la tragedia. “La ansiedad de llevar a casa o albergue unas mejores condiciones, luego de la catástrofe, propicia angustia y zozobra”, agregó. Lea también: La historia de cómo el hospital del Chocó, en crisis, consiguió nevera para el banco de sangre

Para los transportadores, este momento debería servir para revisar la manera en que se organizan las ayudas: “Hoy es la oportunidad histórica de cambiar positivamente el futuro del puerto, hacer que sea ejemplo y fortalecer la educación, cultura, el empleo y la calidad de vida”, afirmó la organización. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

La ACC recordó, además, que los camioneros han participado durante tres décadas en el traslado de ayudas en situaciones de emergencia: “En pandemia y catástrofes durante 30 años, sin pausa, siempre hemos estado para servirle al país y al camionero”, señaló. Siga leyendo: Bavaria anunció inversión de $12.000 millones para impulsar la reactivación de 3.500 negocios afectados por el terremoto

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