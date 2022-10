El caso, que sucedió el 9 de septiembre, fue recibido por la Embajada de Brasil en Cartagena, que brindó asesoría a Lazzaretto Mónaco y, junto a las labores de investigación por parte de la Policía de Turismo, se logró la identificación de los presuntos responsables del hecho y se recuperó parte del dinero robado.

“Esto es una buena noticia. La Embajada de Brasil me conectó con la Policía de Turismo y ellos lograron identificar a los hombres que me estafaron. Me contaron que el apoyo de la comunidad de Santa Ana fue muy valioso y uno de los hombres implicados, el dueño del datáfono, devolvió el dinero ($2,5 millones) y la Policía me lo envío a través de Western Union”, contó. Otro de los implicados también se comprometió a reunir el dinero y hacérmelo llegar en un plazo de 20 días.