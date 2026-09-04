Video | Así es la lujosa mansión donde fue abatido alias Bendito Menor y su pareja en Riohacha

Gracias a un despliegue de unidades de la Sijín, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y una comisión de la Dijín, fue abatido en Riohacha Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, y su prometida, Rosa Angélica Tarazona alias La Bebecita. Los dos fueron dados de baja mientras se encontraban en su lujosa residencia ubicada en el barrio Los Olivos, en Riohacha. El operativo contra el cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) terminó en la madrugada de este viernes, 4 de septiembre y fue el resultado de varias semanas de labores de inteligencia que permitieron identificar el escondite del delincuente que figuraba en la lista de objetivos militares del gobierno de Abelardo de la Espriella.

Justamente, ese escondite era una mansión ubicada en plena capital de La Guajira. El inmueble ubicado en el barrio Los Olivos estaba a nombre de la madre de Pérez Toncel, según establecieron las autoridades.

De acuerdo con imágenes compartidas por la Policía, la lujosa vivienda contaba en su parte exterior con una fachada de color blanco. La entrada era un portón con sistema eléctrico y se podía apreciar un jardín en limoncillo y un pino. Lea también | Las últimas horas de ‘Bendito Menor’: así fue el operativo detallado que terminó con su muerte en Riohacha

La amplia zona verde tipo jardín se combinaba con una zona de parqueo a cielo abierto. Alrededor del jardín la residencia tenía amplias habitaciones y una sala donde habría sido hallada la pareja del delincuente. A la residencia la rodeaba un fuerte esquema de seguridad.

La residencia hace parte de los lujos que alias Bendito Menor acostumbraba a mostrar en redes donde difundía fotos con grandes fajos de billetes y viajes en motocicleta con su prometida.

Junto al cabecilla de las ACSN fue abatido alias NN y alias Casiloco, quienes integraban su círculo de seguridad. Por información que ayudara a su captura, el gobierno ofrecía una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos.

“Este delincuente, que no seguirá delinquiendo porque le cayó la mano de hierro del Estado, tenía arrodillada a la población, llena de miedo. En el gobierno de “El Tigre” la gente de bien no volverá a sentir miedo; los que tienen que sentir pánico y terror son los delincuentes, porque aquellos que no se sometan terminarán de esta forma”, fue lo que dijo el presidente sobre la caída de Pérez Toncel Siga leyendo | “No seguirá delinquiendo porque le cayó la mano de hierro”: De la Espriella tras baja de ‘Bendito Menor’ Preguntas y respuestas