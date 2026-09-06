Así llegó a Riohacha el cuerpo de ‘Bendito Menor’: disparos al aire, motos y música acompañaron el cortejo

La llegada a Riohacha del cuerpo de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, estuvo marcada este domingo por un ambiente de tensión y un amplio dispositivo de seguridad.
Videos que circularon en redes sociales muestran el paso del cortejo por la Troncal del Caribe, acompañado por una caravana de motocicletas, pancartas y música popular. También se observan hombres que realizan disparos al aire mientras pasan los vehículos fúnebres.
El episodio ocurrió después de que las autoridades realizaran un consejo de seguridad en Riohacha durante la noche del sábado, ante la expectativa que había generado el traslado de los cuerpos.
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