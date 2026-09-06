Así llegó a Riohacha el cuerpo de ‘Bendito Menor’: disparos al aire, motos y música acompañaron el cortejo

La llegada a Riohacha del cuerpo de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, estuvo marcada este domingo por un ambiente de tensión y un amplio dispositivo de seguridad. Videos que circularon en redes sociales muestran el paso del cortejo por la Troncal del Caribe, acompañado por una caravana de motocicletas, pancartas y música popular. También se observan hombres que realizan disparos al aire mientras pasan los vehículos fúnebres. El episodio ocurrió después de que las autoridades realizaran un consejo de seguridad en Riohacha durante la noche del sábado, ante la expectativa que había generado el traslado de los cuerpos. Siga leyendo: Un mes de Abelardo de la Espriella en el poder: el estilo del ‘Tigre’ al frente de la Presidencia en 5 actos

Los cuerpos llegaron desde Barranquilla

Los cuatro cadáveres permanecieron hasta la tarde del sábado en la sede de la Regional Norte de Medicina Legal, en Barranquilla. Alrededor de las 2:30 p. m., los cuerpos fueron retirados en vehículos fúnebres y trasladados hasta la funeraria Capillas de la Fe, ubicada en el centro histórico de Barranquilla. Familiares y allegados esperaron en los alrededores de la sede de Medicina Legal mientras se adelantaba el traslado. Los cuerpos correspondían a Pérez Toncel; su pareja sentimental, Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebecita’; y dos hombres identificados como ‘El Tío’ y ‘Casiloco’, señalados como integrantes de su esquema de seguridad. Posteriormente, durante la noche, los cadáveres fueron trasladados desde Barranquilla hacia Riohacha. Lea aquí: ¿Quién es ‘Pinocho’, el señalado patrón de ‘Bendito Menor’ que ahora busca el Gobierno De la Espriella?

El cortejo estuvo acompañado por motocicletas y pancartas

A su llegada a La Guajira, el traslado estuvo acompañado por una caravana de motocicletas. En las imágenes difundidas en redes sociales también aparecen pancartas y música popular durante el recorrido de los vehículos fúnebres. Uno de los elementos que más llamó la atención fueron los disparos al aire registrados durante el paso del cortejo por la Troncal del Caribe. La llegada de los cuerpos se produjo en medio de un dispositivo de seguridad desplegado por las autoridades en Riohacha.

Un consejo de seguridad antes de la llegada

La expectativa por el traslado de los cuerpos ya había generado preocupación desde el sábado. Durante esa noche se realizó un consejo de seguridad en Riohacha, debido al ambiente de tensión que se había registrado en la ciudad. En sectores como el barrio 15 de Mayo circularon versiones sobre un supuesto cierre de establecimientos comerciales ante la llegada del cortejo. El rumor generó nerviosismo entre algunos habitantes. Sin embargo, la Policía informó posteriormente que la noche transcurrió con normalidad y que no se registraron alteraciones del orden público. La situación llevó a mantener un dispositivo de seguridad durante la jornada del domingo. La tensión también estuvo relacionada con la programación de los funerales. Para las 4 de la tarde de este domingo estaba previsto, en el cementerio Central de Riohacha, el entierro de uno de los hombres que hacía parte del esquema de seguridad de Pérez Toncel y que murió durante el operativo. A esa misma hora estaba programado el sepelio de un policía que murió en el interior del país. La coincidencia de los dos funerales se produjo en una jornada marcada por el despliegue de la fuerza pública y el hermetismo alrededor de las ceremonias. Conozca más: Alias “La Bebecita” habría llegado a un preacuerdo con Fiscalía antes de su muerte

¿Quién era ‘Bendito Menor’?

Naín Andrés Pérez Toncel murió el viernes 4 de septiembre, durante un operativo de las autoridades en una vivienda del barrio Los Olivos, cerca del aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha. En el inmueble se produjo un enfrentamiento entre los ocupantes y los uniformados que participaron en el operativo. Pérez Toncel era señalado como cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como Los Pachencas, organización con influencia criminal en La Guajira y el Magdalena. Contra ‘Bendito Menor’ existían cinco órdenes de captura por delitos como homicidio agravado, secuestro, extorsión y concierto para delinquir agravado. Además, tenía una circular roja de Interpol. Las autoridades también lo señalaban de estar relacionado con varias masacres y de utilizar las redes sociales para exhibir contenidos relacionados con sus actividades delictivas. Su muerte se produjo durante el operativo del viernes, después del enfrentamiento registrado en el inmueble de Los Olivos.