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Hallaron muerta en las afueras de Bogotá a Ayelén Sofía Páez, de 16 años: llevaba más de un año desaparecida

La menor fue encontrada en Sopó, un municipio cerca de Bogotá. En septiembre de 2025, este diario habló con su hermana, Valentina, quien la describió como una joven “juiciosa, aplicada y amorosa”.

  • Ayelén Sofía Páez fue encontrada sin vida por un trabajador de Sopó, Cundinamarca. Estaba desaparecida desde el 9 de agosto de 2025. Foto: Redes sociales.
    Ayelén Sofía Páez fue encontrada sin vida por un trabajador de Sopó, Cundinamarca. Estaba desaparecida desde el 9 de agosto de 2025. Foto: Redes sociales.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Ayelén Sofía Páez, de 16 años, fue encontrada muerta en Sopó, a las afueras de Bogotá. Su familia llevaba más de un año buscándola, después de que fue reportada como desaparecida el 9 de agosto de 2025.

Un trabajador de la zona halló el cuerpo que presentaba un alto grado de descomposición, según el abogado de la familia, Daniel Solarte.

“La parte pericial no pudo trabajar del todo porque el cadáver tenía cierto tiempo en descomposición; incluso está momificado. Entonces, el tema de huellas, el tema de violencia es más difícil. Además, como fue en zona rural, hay que entender que los animales y el entorno más hostil, hace su trabajo”, dijo el profesional a Caracol Radio.

Lea también: Más de tres niñas desaparecidas en Bogotá en menos de 10 días: ¿qué está pasando? El Distrito dice que el 75 % son “evasiones”

Otro de los abogados, Jimmy Erazo, explicó a El Tiempo que el proceso empezó bajo la hipótesis de presunta desaparición forzada y, de manera paralela, se adelanta otra investigación por presunto homicidio.

La desaparición de Ayelén Sofía fue investigada mediante el mecanismo de búsqueda urgente. Luego, el caso quedó en manos de una fiscalía del nivel central en Bogotá, que durante más de un año adelantó diferentes actividades investigativas con apoyo de la Policía Judicial.

El abogado dijo que el proceso se ha mantenido activo y aún hay diligencias pendientes. Y es que el caso por el posible homicidio de la menor no está a cargo de una fiscalía en Bogotá, sino del municipio cercano de Zipaquirá.

“Actualmente se espera que se conecten esos dos procesos, esos dos radicados, para que se haga una investigación armónica en la fiscalía de desaparición forzada y la fiscalía de homicidios en el municipio de Zipaquirá”, aseguró en conversación con ese diario.

En ese sentido, la unificación de los expedientes permitiría coordinar las coordinaciones de ambas fiscalías para esclarecer la desaparición y muerte de Ayelén Sofía.

9 y 10 de agosto de 2025

El día que desapareció, Ayelén Sofía salió de su casa en la localidad de Chapinero, en la capital, con su maleta negra a la espalda, donde cargaba su celular. Se supone que no tardaría en volver, solo iría a la tienda. Pero nunca volvió.

Valentina Páez, su hermana, la describió en ese entonces como una niña “juiciosa, aplicada y amorosa”. En conversación con este diario en septiembre de 2025, aseguró que la mayor fijación de la menor en esos días era la Prueba Saber 11.

En la madrugada después de la tarde en la que desapareció, la vieron caminando frente a la sede de Caracol Radio, cerca de su casa. Pero algunas cámaras la captaron caminando, desorientada, en Engativá y Bosa, al noroccidente y al suroccidente de la ciudad, respectivamente. Para Valentina, alguien la tenía retenida.

“Ella era muy unida a mí, a mi mamá”, dijo en ese momento. Poco después de su desaparición, la Interpol emitió circular amarilla, lo que permitía buscarla en 195 países.

Radiografía de los menores desaparecidos en Bogotá

Entre enero y junio se registraron 1.340 reportes de desaparición en Bogotá. De ese total, 538 corresponden a menores de edad, de los cuales el 67 % son niñas y adolescentes mujeres. El 86 % de los menores reportados como desaparecidos tiene entre 12 y 17 años.

Las localidades con más reportes son Kennedy (148), Ciudad Bolívar (140) y Bosa (117). En cuanto a delitos relacionados, las denuncias por trata de personas aumentaron 128 % frente a 2025. Esto, según el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC) de Medicina Legal. Para el momento en que salieron los datos, más de 300 menores no habían aparecido.

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Bloque de preguntas frecuentes

¿Cuándo y dónde desapareció la menor Ayelén Sofía Páez?
Ayelén Sofía Páez fue reportada como desaparecida el 9 de agosto de 2025 tras salir de su vivienda ubicada en la localidad de Chapinero, en el oriente de Bogotá, hacia una tienda cercana.
¿Cómo avanza la investigación judicial por la muerte de Ayelén Páez?
El caso cuenta con dos líneas activas: una por desaparición forzada en una fiscalía del nivel central en Bogotá y otra por homicidio en Zipaquirá. Las defensas buscan unificar ambos procesos.
¿Cuál es la cifra de menores desaparecidos en Bogotá?
De acuerdo con datos del SIRDEC de Medicina Legal, entre enero y junio de 2026 se registraron 538 menores desaparecidos en Bogotá, de los cuales el 67 % corresponden a niñas y adolescentes mujeres.

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