Si los caninos no cumplen con las condiciones que impuso Avianca para poder viajar en la cabina, tendrán que hacerlo en la zona de bodega. Esto ha generado inconformidad en algunos usuarios en redes sociales como Twitter.

Por ejemplo, la usuaria Keisha Gómez, escribió “Ay, ya no podré viajar con Monet y él se porta súper juicioso, pero nunca iría por bodega, le daría pánico el encierro, es muy ansioso cuando no está conmigo. Qué triste que @Avianca se deje presionar por gente sin empatía que no entiende que son parte de nuestra terapia”.