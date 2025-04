“Laura, yo pensé llamarte el miércoles-jueves, pero yo me moví hoy duro en la Fiscalía y me dicen que me pueden nombrar de lo que sea, que no pasa absolutamente nada de nada... Ahora (...) con el número uno, y con Jaimes, y me dijeron que no pasa un culo, que me pueden nombrar de lo que tú quieras”, le dice Benedetti a Sarabia en notas de voz.

Frente a ello, este lunes el fiscal Jaimes reconoció que se reunió en dos oportunidades con el hoy ministro del Interior, pero en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades que rodearon la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro. Lo anterior –argumentó– “con el fin exclusivo de procurar su colaboración”.