“Quiero hacer este video para pedir una disculpa por los hechos sucedidos el día viernes 28 de mayo en la calle 16 con carrera 100 (...) el camino no son las armas, el camino no es una guerra civil. Mi intención no es un llamado al odio y al resentimiento que tanto se está destilando de manera acelerada”. Estas fueron las palabras de Escobar el pasado diciembre, una vez conoció que sería imputado por, al parecer, disparar con un arma de fuego contra los civiles que protestaban en Cali. “Colombia merece que la defendamos de quienes buscan sumirla en el caos, la miseria y el hambre”, expresó después.