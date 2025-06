¿Iban a atentar contra el presidente? Petro insiste en que corre peligro y Policía dice que lanzacohetes hallados no sirven

El presidente Gustavo Petro, reiteró este domingo sus dudas frente a las versiones de la Policía respecto al hallazgo de armas antitanques en el centro de Bogotá y fue más allá al sostener que la llamada “Junta del Narcotráfico”, que estaría detrás de un supuesto atentado en su contra tiene nexos con políticos, autoridades y la Fiscalía, a la que acusó de encubrir crímenes.

Por su lado, la Policía Nacional emitió un comunicado oficial en el que explicó el tema de los antitanques, cómo se produjo su hallazgo y cuál fue el procedimiento que se realizó con estos artefactos.

El presidente escribió en su cuenta de X, este domingo, cuestionando la versión de las autoridades: “Estas son cosas que ya el pueblo colombiano debe saber. No sé el objetivo de los antitanques y las versiones policiales no me convencen. ¿Qué hace la Policía con armas antitanque? Pero el tema es que no es la primera vez que se demeritan las amenazas por parte de Policía y prensa”.

En la víspera, Petro se quejó de que la Policía hubiera ocultado el hallazgo del arma antitanque, sostuvo que otras armas igualmente sofisticadas han ingresado al país, señaló a la “extrema derecha mafiosa” de dar la orden de atentar en su contra y recordó tanto ayer como hoy que la Embajada de Estados Unidos confirmó la versión del atentado.

El jefe de Estado denunció que la investigación de la Policía sobre un plan para atacarlo con francotiradores, denunciado por la embajada norteamericana el pasado 20 de julio, solo condujo a una banda criminal y a un sospechoso que “nada tenía que ver”. “En general la investigación de la CIA no es equivocada, pero no se le puso cuidado”, acusó.

Sostuvo que a raíz de esa situación inició con sus “propios equipos la investigación” y descubrió supuestos ataques que se habrían frustrado porque se anticipó a ellos, con cambios de rutinas y rutas.

En ese orden de planes mediante el supuesto uso de vehículos cargados con explosivos, del ingreso al país de “dos misiles Sam16, tierra/aire” para un plan en su contra en la COP 16 de octubre pasado en Cali, razón por la cual tuvo que cambiar su llegada a esa ciudad.

Petro reclamó que se investigue el nuevo hallazgo de las armas antitanque en Bogotá, al sostener que la “Junta del Narcotráfico” está conformada por “mafiosos de varias nacionalidades”, es “la organización más poderosa de la cocaína a escala mundial” y “tiene fuertes relaciones con políticos, la fiscalía y entra en la policía”.