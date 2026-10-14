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Ataque del ELN en San José del Palmar, Chocó, dejó 9 militares heridos; esto se sabe

El personal herido tras los hostigamientos con drones fue trasladado a la ciudad de Medellín para ser atendido.

  • Los militares fueron objeto de ataques con aeronaves no tripuladas. Foto: Manuel Saldarriaga
    Los militares fueron objeto de ataques con aeronaves no tripuladas. Foto: Manuel Saldarriaga
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 6 horas
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La Décima Quinta Brigada del Ejército informó que sus tropas fueron objeto de un ataque con aeronaves no tripuladas cargadas de explosivos.

El ataque ocurrió en la tarde de este miércoles, 14 de octubre, en San José de Palmar, en el departamento de Chocó. Este acto terrorista dejó 9 uniformados heridos y el ataque fue atribuido inicialmente al frente Ernesto Che Guevara, perteneciente al ELN.

La institución dio a conocer que tras lo sucedido, los heridos recibieron los primeros auxilios y el personal fue trasladado a la ciudad de Medellín para recibir atención especializada. Por otra parte, las autoridades no reportan civiles heridos.

Lea también: Informe revela que cada 20 horas hay un ataque con drones en Colombia; estas son las zonas más afectadas

Pese al ataque, el Ejército confirmó que el despliegue de operaciones decisivas en el departamento continuarán con el fin de contrarrestar dichos ataques y proteger a los civiles y las tropas que resultan afectados por las acciones criminales.

Asimismo, las Fuerzas Militares intensificarán las tareas ofensivas para ubicar a los presuntos responsables del ataque con explosivos y reforzarán los diferentes esquemas de seguridad para salvaguardar la vida de la comunidad chocoana.

En la zona se han presentado combates y algunas afectaciones en contra de estructuras ilegales en el Pacífico colombiano, además de un aumento importante en la presencia del Estado.

Desde el Ministerio de Defensa se ha autorizado la llegada de 250 uniformados a las áreas urbanas y rurales claves en Chocó para combatir a los grupos ilegales. Igualmente, la Armada también asignó dos nuevos pelotones de Infantería de Marina apoyados por ocho botes de combate para contener las rutas fluviales usadas por economías ilegales.

Siga leyendo: 128 soldados llegaron al Chocó para recuperar el control de una zona disputada por el ELN y el Clan del Golfo

Preguntas y respuestas

¿Cuántos soldados resultaron heridos en el ataque con drones explosivos en San José del Palmar?
Nueve uniformados resultaron heridos en el ataque ocurrido el 14 de octubre de 2026. Según el Ejército, recibieron primeros auxilios y fueron trasladados a Medellín para recibir atención médica especializada.
¿Qué grupo armado sería responsable del ataque contra el Ejército en San José del Palmar, Chocó?
El Ejército atribuyó inicialmente el ataque al frente Ernesto Che Guevara del ELN. Las autoridades anunciaron operaciones para localizar a los presuntos responsables.
¿Por qué la Armada desplegó nuevos pelotones y botes de combate en Chocó?
La Armada asignó dos pelotones de Infantería de Marina y ocho botes de combate para contener las rutas fluviales utilizadas por economías ilegales. La medida hace parte del refuerzo de la presencia estatal y de las operaciones de seguridad en el Pacífico colombiano.

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