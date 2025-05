Exclusivo: Así ha fracasado el programa Jóvenes en Paz de Petro

En la opinión pública quedó el imaginario que ese programa liderado por el Ministerio de Igualdad y Equidad “le paga a los jóvenes 1 millón de pesos por no matar” y no es así, realmente. Una minoría de los beneficiarios del subsidio son postulados por la oficina del Alto Comisionado para la Paz a partir de los diálogos que adelanta el Gobierno con grupos ilegales; se revisan antecedentes penales y cada caso, en teoría, es objeto de estudio. Pero el objetivo general del programa era beneficiar a jóvenes en condición de vulnerabilidad bajo criterios establecidos a partir de información del Departamento Nacional de Planeación (DNP), por ejemplo estar en pobreza o pobreza extrema, víctima de explotación sexual o en riesgo de estarlo o habitar en zonas rurales, entre otras condiciones.

Ese caso se replica en otras regiones del país como Chocó, Cauca, Valledupar, Norte de Santander y Bogotá. “Me dijeron que estaba inscrito en otro subsidio y que por eso no me llegaba la transferencia, pero es mentira (...) yo no sé por qué siguen haciendo convocatorias y no solucionan con quienes ya estamos”, dice Carlos, joven bachiller en Bogotá.

También, desde Valledupar, un grupo de jóvenes publicaron un comunicado hace pocos días titulado “Jóvenes en Paz Sí, pero no Así” en el que le exigen al presidente Petro “no contradecir la apuesta política” de su Gobierno: “Jóvenes en Paz no puede ser reducido a una política asistencialista, mucho menos puede ser ejecutado con la mediocridad que caracteriza la apropiación politiquera de la institucionalidad”, señalan.