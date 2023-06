Minuto a minuto: así fue el accidente de la avioneta en la que viajaban los niños del Guaviare

De inmediato, el Control de Tráfico Aéreo acusó recibido y ofreció dos pistas cercanas para que la aeronave aterrizara de emergencia. Sin embargo, todo parece indicar que el piloto no logró escuchar esas indicaciones y permaneció incomunicado durante 15 minutos mientras varias centrales intentaban contactarlo.

Apenas 35 minutos después, a las 7:17 a.m., el piloto reportó el primer llamado de alarma y pronunció la señal de auxilio reconocida a nivel mundial para el mundo de la aviación: “Mayday, mayday, mayday. Tengo el motor en mínimas, voy a buscar un campo...”.

Según reseñó en el documento la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos, aquel 1 de mayo la aeronave despegó desde Caquetá con dirección a San José del Guaviare a las 6:42 a.m.

A las 7:32 a.m. el piloto volvió a tener comunicación y reportó que el motor volvió a coger potencia, que el vuelo iba en ascenso y que contaba con una autonomía de vuelo de 3 horas. Pero la esperanza de ese pequeño empujón no duró mucho. Apenas 3 minutos después, el piloto se comunicó de nuevo y repitió: “Mayday, el motor me volvió a fallar.... voy a buscar un río... aquí tengo un río a la derecha...”.

Esa fue la última comunicación. Pese a los esfuerzos de la central de control para comunicarse de nuevo, el piloto nunca volvió a responder.

Dos semanas después, el 16 de mayo, el país entero supo que la avioneta se había estrellado en medio de la espesa selva entre Guaviare y Caquetá, y que había sido hallada tras 15 días desaparecida. Ese día encontraron los restos del avión: en su interior estaban los cuerpos de Hernando Murcia Morales, Herman Mendoza Hernández y de Magdalena Mucutuy (madre de los cuatro niños que continúan desaparecidos).