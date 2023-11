Después de cinco meses de travesía, el pasado domingo 12 de noviembre, cuando había llegado a la ciudad de Piedras Negras, México, y atravesaba el río Bravo con destino a los Estados Unidos, llegó la tragedia para esta familia que reside en Girón, Santander.

Mientras Yiini atravesaba con sus dos hijos el río Bravo, un migrante venezolano que iba detrás de la mujer se empezó a ahogar y se agarró de ella, hundiéndola y causando que soltara a los dos niños.

“Un muchacho que la acompañaba intentó rescatarlos, pero los niños fueron arrastrados por la corriente, no pudieron recuperar sus cuerpos, no sabemos si están vivos o muertos. A ella la lograron sacar con vida y ahora está en un albergue en New York, en los Estados Unidos”, relató Yulitza.

Ahora esta familia, de escasos recursos, que reside en Girón, vive la incertidumbre de saber qué pasó con los pequeños.

“A los niños no los sacaron del río. Queremos recuperarlos, que aparezcan vivos o muertos, pedimos a las autoridades de Colombia, de México o de Estados Unidos que nos ayuden. Mi hermana está muy mal, quería brindarles algo mejor y ahora no sabemos qué pasó”, expresó la familiar.

Los seres queridos han empezado contactos con la Defensoría del Pueblo y los consulados de Colombia, buscando que se realicen operativos en la zona para hallar a los menores. Es incierto el paradero desde el pasado domingo.

Según la hermana, Yiini se quedó sin trabajo y sin el apoyo del papá de sus hijos.

“Mi hermana se quedó sin trabajo y tenía problemas en su casa. Decidió por motivación de una amiga irse para los Estados Unidos. En el recorrido vivía de la caridad, muchas personas dan comida y apoyo a los migrantes en la frontera con Panamá y en los países de Centroamérica”, contó Yulitza Galán, la hermana.