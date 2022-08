“Adriana es la única persona a la cual yo le contaba todas las cosas. Yo me desahogué y le conté que tenía otro romance con otra persona. A ella obviamente como hermana de Pilar le dio rabia, entramos en discusiones fuertes, en las cuales tanto yo como ella, que somos personas de genio, entramos en discusión. Yo me exalté y cometí el acto del homicidio”, confesó Torres en la audiencia, cuyos audios fueron revelados por Noticias RCN.

“La verdad me arrepiento demasiado. No hay día que no pueda pensar en eso. La verdad es difícil para uno tener que decir esto. Siempre es duro porque el sentido pasional; no quiero esclarecer que yo hubiese tenido algo con Adriana, no, sino que yo le conté lo que había hecho. Mis pasiones, etcétera”, aseguró Torres en la diligencia.