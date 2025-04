La guerra Benedetti Sarabia vuelve a desviar al Gobierno de su plan y sus objetivos: ¿qué hay detrás?

“No voy a decir nada. Desde que ella dejó de ser mi secretaria, no me importa lo que haga o deje de hacer”, dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, a la prensa un día después de que se conociera de otro audio suyo que la canciller Laura Sarabia entregó a la Fiscalía bajo el protocolo Belém do Pará, que protege estas evidencias bajo reserva especial porque se trata de investigaciones por agresiones o violencia política contra mujeres.

Benedetti ya había usado una frase irónica frente a la prensa para contestar un ataque. Lo hizo cuando le preguntaron por su repuesta a los comentarios del exministro Álvaro Leyva, que se quejó en un largo trino confuso por el supuesto consumo de drogas de Benedetti y del presidente. “No voy a decir nada, solo que respeto a los adultos mayores”, señaló.