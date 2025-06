Corte Suprema archivó caso contra Benedetti por llamar “ladrona” sin pruebas a exdirectora del ICBF

“Como directora del ICBF tomé decisiones firmes para proteger los recursos públicos. A raíz de eso, fui blanco de una campaña sistemática de ataques sin fundamento. No me dejé doblegar. Denuncié, persistí y la justicia me dio la razón”, dijo la exfuncionaria

En su momento la Sala invitó a las partes a que adelantaran conversaciones en procura de un acuerdo, acudiendo a la justicia restaurativa, lo que es permitido por la clase de delito investigado.

Las partes acordaron que Benedetti se comprometía a hacer dos publicaciones en su cuenta de X con el siguiente mensaje: “durante el periodo en el que Lina Arbeláez fue Directora del ICBF, publiqué una serie de trinos en los cuales hice acusaciones sin fundamento de corrupción e incompetencia de la doctora Arbeláez. Por lo cual le pido excusas y hago aclaración pública, reiterando el respeto por la honra y buen nombre de la entonces Directora del ICBF”.

La Sala al verificar el cumplimiento de ese compromiso accedió a la solicitud de preclusión ante la imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal.

Así mismo, la propia víctima, en este caso la exdirectora, reconoció sentirse reparada con las excusas públicas.

“Acepto sus excusas con la misma convicción con la que defendí mi buen nombre. Esto no se trata solo de un tema personal. Es un mensaje claro para cualquier colombiano que haya sido difamado o intimidado por el poder: sí se puede alzar la voz, sí se puede acudir a la justicia, sí se puede defender la verdad y salir con la frente en alto. La verdad prevalece. La dignidad no se negocia”, finalizó su mensaje a través de la red social X.