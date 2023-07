Armados ponen, otra vez, en jaque a Buenaventura

A la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán , no le quedó más que pedirle al mandatario y a su ministro de Defensa, Iván Velásquez , que ordene la militarización inmediata de la ciudad: “Es urgente proteger a la comunidad y acabar con las economías ilegales... Buenaventura necesita que el Ejército llegue, ocupe todo el territorio, proteja a la comunidad y se quede”.

Mientras que, por el lado de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el ofrecimiento fue de más diálogo : “Ante la violencia armada estamos con ustedes, ustedes no están solos. A su lado rechazamos las violencias armadas que siguen aterrorizando y ensangrentando la historia de esperanza de la comunidad bonaverense y su anhelo de una paz urbana con justicia social y ambiental”, se lee en el comunicado enviado por la Oficina del Alto Comisionado de la Paz.

Los grupos en Buenaventura

Valga decir que tanto los Shotas como los Espartanos son responsables de masacres, extorsiones, secuestros, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores. Y que su mayor interés está en la producción de droga, narcotráfico y microtráfico en la región.

Sin embargo, no todas las organizaciones ilegales se sienten representadas en dichos diálogos o no han manifestado interés en hacerlo. Entre ellos se cuenta la Banda Jalisco, que fue la que apareció este fin de semana alzada en armas y que causó zozobra en la comunidad. Se supone que sus jefes son los alias El Enano y El Titi, sobre quienes no hay mucha información. Aparentemente trabaja en alianza con el cartel mexicano de Jalisco Nueva Generación. También está la banda de Robert, de la que tampoco se sabe mucho hasta el momento.