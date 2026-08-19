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Argentina responde al llamado de Colombia tras el terremoto y envía militares y ayuda humanitaria al Chocó

Los 32 militares que integran la misión ya están en el país y apoyarán las labores de atención a las comunidades afectadas por el terremoto.

  • El contingente del Ejército Argentino llegó a Colombia con equipos y recursos para apoyar la atención de las comunidades afectadas por el terremoto. FOTO: Ministerio de Defensa de Argentina.
    El contingente del Ejército Argentino llegó a Colombia con equipos y recursos para apoyar la atención de las comunidades afectadas por el terremoto. FOTO: Ministerio de Defensa de Argentina.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 1 hora
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La ayuda internacional continúa llegando a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó especialmente al departamento del Chocó. Como parte de la respuesta a la emergencia, Argentina envió un contingente de 32 militares y equipos especializados para apoyar las labores de asistencia a las comunidades afectadas.

El operativo fue organizado bajo la órbita de Defensa Nacional y se puso en marcha después del ofrecimiento del Gobierno argentino a las autoridades colombianas. Los militares viajaron junto con recursos del Ejército Argentino destinados a atender algunas de las necesidades más urgentes que pueden presentarse durante la emergencia.

Entre las capacidades que llevará la misión se encuentra una planta para captar y potabilizar agua, además de equipos para su posterior distribución. Este recurso busca contribuir al abastecimiento de las poblaciones afectadas por el terremoto.

El contingente también cuenta con una cocina de campaña y un centro de distribución de alimentos, además de 4.000 soluciones alimenticias. Estos recursos permitirán brindar alimentación a las personas que requieran asistencia y, al mismo tiempo, garantizar el autoabastecimiento de los militares argentinos durante su permanencia en Colombia.

Otro de los componentes de la misión será el apoyo logístico en comunicaciones para los hospitales, una capacidad especialmente relevante en zonas donde la infraestructura y los servicios pueden haber resultado afectados por el movimiento telúrico.

Para trasladar todo el material, Argentina utilizó un Hércules C-130, aeronave que llevó la planta potabilizadora, la cocina de campaña y los demás equipos necesarios para desarrollar la misión. El personal militar, por su parte, fue transportado en un Embraer RJ-140.

El despliegue también requirió una preparación especial. Antes de viajar, los integrantes del contingente recibieron preparación sanitaria para operar en una región tropical, que incluyó vacunación y medidas preventivas frente a enfermedades como la malaria.

Con su llegada a Colombia, los militares comenzaron las labores de despliegue y descarga de los equipos principalmente en Quibdó, Chocó. La expectativa es que sus capacidades puedan ser utilizadas en los sectores que requieran apoyo durante la atención de la emergencia.

El Gobierno argentino señaló que sus Fuerzas Armadas están preparadas para poner sus capacidades al servicio de la población colombiana. De esta manera, la misión busca complementar los esfuerzos desplegados para atender a las personas afectadas por el terremoto y contribuir con tareas logísticas esenciales durante la emergencia.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué ayuda envió Argentina a Colombia por el terremoto?
Argentina envió 32 militares y equipos de asistencia humanitaria para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto en Chocó. La misión incluye una planta potabilizadora, cocina de campaña, alimentos y recursos de comunicación para hospitales.
¿Qué harán los militares argentinos en Colombia tras el terremoto?
Los militares argentinos apoyarán las labores de emergencia con capacidades para potabilizar y distribuir agua, preparar y distribuir alimentos y brindar apoyo logístico de comunicaciones a hospitales en las zonas afectadas.
¿Qué equipos llevó Argentina para ayudar a los damnificados del terremoto en Colombia?
Argentina trasladó una planta potabilizadora de agua, una cocina de campaña, equipos logísticos y 4.000 soluciones alimenticias. Los recursos llegaron en un avión Hércules C-130 junto con el material necesario para desarrollar la misión.

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