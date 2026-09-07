Más de 4.000 víctimas de DMG son dueñas de un mismo apartamento en Bogotá: esta es la historia

Un apartamento de 98 metros cuadrados ubicado en un conjunto residencial al norte de Bogotá, terminó convertido en una de las reparaciones más inusuales derivadas del escándalo de DMG. Resulta que el inmueble fue adjudicado a 4.290 víctimas de la captadora ilegal de dinero, aunque la mayoría posee apenas una fracción mínima de la propiedad.

De acuerdo con los registros, 4.257 de los copropietarios recibieron una participación equivalente al 0,023 % del apartamento, mientras que los demás quedaron con porcentajes incluso inferiores, según información revelada por El Tiempo.

El inmueble forma parte de los 595 bienes que fueron repartidos entre los afectados por la pirámide liderada por David Murcia Guzmán, condenado a más de dos décadas de prisión.

Sin embargo, varios de los beneficiarios aseguran que no sabían que habían recibido parte de esa propiedad. Algunos se enteraron años después, cuando la Secretaría de Hacienda de Bogotá les notificó obligaciones relacionadas con el impuesto predial.

Uno de los adjudicatarios le relató al medio citado que descubrió la situación al recibir un requerimiento tributario asociado a un inmueble que desconocía. Al verificar la información, encontró que figuraba como copropietario del apartamento y que se le exigía responder por una obligación tributaria vinculada al bien.

Otros afectados señalaron que conocieron la existencia de esa participación cuando intentaron acceder a subsidios de vivienda. Según explicaron, las solicitudes fueron rechazadas porque aparecían registrados como propietarios de un inmueble, pese a que en la práctica no cuentan con una vivienda propia.

Según información de la Secretaría de Hacienda, el apartamento tiene un avalúo cercano a los 461 millones de pesos. Bajo ese cálculo, la participación del 0,023 % que posee la mayoría de los adjudicatarios tendría un valor aproximado de 106.000 pesos, una cifra muy distante de las sumas que muchos invirtieron en DMG, que en algunos casos alcanzaron los 20, 30 o incluso 50 millones de pesos.

A casi dos décadas del colapso de la captadora, varios afectados consideran que la adjudicación representa una recuperación mínima de sus recursos y, además, les ha generado responsabilidades propias de la propiedad del inmueble.