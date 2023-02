Antonio García, primer comandante del Ejército de Liberación Nacional, insinuó que el interés central de su tropa no son los puestos en el congreso y tampoco la eventual desmovilización.

“Estar o no en el parlamento no es lo que garantiza que el país cambie para bien de los colombianos. Tampoco las desmovilizaciones han producido las transformaciones esperadas. La paz no es sinónimo de dejación de las armas ni de cupos en el parlamento”, escribió García en su cuenta de Twitter.