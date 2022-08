“Mi nombre es Andrés Gustavo Petro , soy hijo de Gustavo Petro, el ahora presidente de Colombia. Ya había escrito un texto en el que explicaba por qué mi ausencia en la posesión del 7 de agosto. (...) Resulta que yo soy un refugiado en Canadá y como tal, no puedo volver a mi país de origen hasta no tener la ciudadanía o el permiso de residencia permanente”, explicó uno de los hijos mayores del nuevo presidente.

En el acto de posesión presidencial de Gustavo Petro había un silla vacía. Uno de sus hijos, exiliado en Canadá, no pudo tomar un tiquete de avión que lo trajera este 7 de agosto a la Casa de Nariño.

“Intenté, por varios medios, recibir un permiso especial de Canadá. Desafortunadamente hicimos las diligencias tarde y no hubo tiempo para poder viajar a Colombia. Fue un momento muy especial para el país y mi familia. Me arrepiento bastante de no poder estar presente. Era una oportunidad para ver a mis hermanas y hermanos, que hoy viven en diferentes partes del mundo”, comentó Andrés Petro.

Andrés es hijo del nuevo presidente y de Mary Luz Herrán, exmilitante del M-19 y primera pareja de Gustavo Petro. Desde 2019 está exiliado en Canadá por amenazas que recibió en su contra.

Andrés Gustavo Petro fue miembro de la campaña de su padre para la Alcaldía de Bogotá y de su aspiración presidencial del 2018. En 2011 recibió su primera amenaza.

Cuando estudiaba psicología fue abordado por un presunto sicario en TransMilenio: “El hombre se le acercó y le dijo: ‘me mandaron a chuzarlo, ¿Quién es usted?’. Cuando Andrés Gustavo le dijo que era el hijo de Gustavo Petro, le dijo que un hermano suyo había votado por él y le dijo: ‘Piérdase’”, comentó su madre años atrás.