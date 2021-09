Comentó que no lograba entender por qué el exmandatario decidió “desperdiciar la oportunidad histórica de lograr un consenso en torno a los acuerdos de La Habana”, como él se lo habría propuesto en una reunión que sostuvieron en la Casa de Nariño tras el triunfo del No.

En su internvención, Pastrana también lanzó una fuerte crítica al expresidente Santos por las actuaciones que llevaron a la firma del Acuerdo Final después de la victoria del No en el plebiscito.

“Mucho se han tergiversado los procesos de paz de mi gobierno. Reitero que pasamos de un estado fallido a un estado pujante. Lamentablemente no logré la paz pero muchos de los avances que vemos hoy vienen de lo sembrado en mi gobierno”, agregó el exmandatario.

“Me correspondió un complejo periodo de la historia en el que quedaron sembradas muchas semillas que hoy están dando fruto. Puse todo mi empeño por lograr la paz”, afirmó el exmandatario, quien se convirtió en el quinto de los expresidentes en hablar con este órgano no judicial, luego de las versiones de Ernesto Samper , César Gaviria , J uan Manuel Santos y Álvaro Uribe .

Las afirmaciones del último expresidente que faltaba por acudir a la Comisión de la Verdad, sobre los diálogos durante su gobierno, apuntan a que las negociaciones, pese a no terminar con la firma de un acuerdo, fueron exitosas; no obstante, expertos han señalado que durante esos cuatro años de conversaciones, la guerrilla de las Farc se fortaleció militarmente.

A ndrés Pastrana , uno de los impulsores del No en el Plebiscito por la Paz que se votó en 2016, aseguró ayer durante su contribución voluntaria en la Comisión de la Verdad, que el proceso de paz que él adelantó con las Farc en San Vicente del Caguán, entre 1998 y 2002, sentó las bases para la negociación final con esta guerrilla 14 años después.

El episodio de la silla vacía

En su contribución, Pastrana indicó que comprometió su capital político en la búsqueda de la paz y que siempre fueron las Farc las que buscaron romper el proceso. “Solo ven la silla vacía y no ven lo que pasó con las Farc”, dijo.

En ese sentido, relató que previo a la cita de la mesa de negociación, en 1999, la guerrilla les avisó de la captura de dos personas que dijeron que habían sido entrenados para atentar contra Marulanda. Por esto, la mesa, que estaba pactada para febrero, se adelantó a enero y que en efecto se confirmó que Marulanda no había a acudir.

“Dije que si me deje la silla vacía Marulanda (sic), yo me voy a sentar”, contó Pastrana, agregando que con este acto demostró que había un presidente “que cumplía su palabra” y que dejó no solo un sabor amargo, sino una lección de que el proceso “no iba a ser nada fácil”.

Según Pastrana, tiempo después conoció que Marulanda no asistió, porque “si la gente nos veía abrazados iba a creer que hicimos la paz y ningún guerrillero iba a disparar un solo tiro. Por eso no se hizo presente. Esa es la verdad de la silla vacía. Era un hombre de la guerra que no quería dar señales de paz”

Germán Valencia, profesor del Instituto de Estudios políticos de la Universidad de Antioquia, señaló que, en efecto, en esa negociación se creó una agenda con acuerdos difíciles de concretar y que llevaron al rompimiento de los diálogos, pero sí se fijaron algunas bases para futuros acuerdos.

“Se establecieron puntos como el tema agrario, la participación en política y las drogas que se trataron en el Caguán y posteriormente ocuparon, al menos, tres puntos de la agenda final que se firmó en La Habana”, explicó Valencia.

En ese sentido, Pastrana recordó la firma del frente por la paz contra la violencia, el 22 de noviembre de 2000 y aseguró que las actas, encuentros, análisis y acuerdos están consignados en el archivo nacional, por eso reiteró que: “Yo le aposté a la paz, los que no le apostaron fueron las Farc”.