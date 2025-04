Álvaro Uribe testificaría el 5 de mayo en el juicio en su contra

La Fiscalía está por concluir la presentación de sus testigos en el juicio que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.

En la recta final de esta etapa declararon las analistas de comunicaciones, Lina María Solano Cuéllar, de la Policía Nacional, y Carolina Vargas Villamil, del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Ambas detallaron el procedimiento de interceptaciones telefónicas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia en 2018 al entonces senador Álvaro Uribe y a varias personas de su círculo cercano.

Durante su intervención, la Fiscalía reprodujo algunos audios obtenidos en esas interceptaciones, que fueron calificados como “relevantes” por las investigadoras. La mayoría corresponden a conversaciones entre Uribe y su abogado, Diego Cadena, así como entre Cadena y otros interlocutores.

En su declaración, la investigadora Carolina Vargas relató un episodio que llamó su atención durante el análisis de los audios: una conversación en la que Diego Cadena, aparentemente, buscaba un acuerdo para el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, con la intervención de un fiscal.

“Diego Javier Cadena se comunicaba con una persona que al parecer es un fiscal (...) el contexto son Diego Javier Cadena hablan de unas armas, de un caso que al parecer llevaba el señor fiscal Álvaro Rodríguez, y de unas armas a quien Diego Cadena al parecer quiere llevar a hablar con quien al parecer es Carlos Enrique Vélez para pedir un acuerdo en relación a unas armas”, dijo la analista.

Carlos Enrique Vélez ya había declarado semanas atrás en este mismo juicio, asegurando que se reunió con Cadena para declarar a favor de Uribe y desmentir a otros exparamilitares que lo habían vinculado con grupos ilegales.

En otro fragmento revelado por la Fiscalía, se escucha a Diego Cadena decir que un exparamilitar quería retractarse de sus declaraciones contra el expresidente Uribe, y que para ello contaba con la mediación de un preso identificado como Enrique Pardo Hasche, a quien Cadena describe como cercano a “Pastrana”.

“Yo le dije al señor que el día que esté listo me llame, y luego me llama a través de un preso que está con él, que se llama Enrique Hasche. Es un tipo de una familia prestante acá en Bogotá, amigo de Pastrana y toda esa vaina. Él está preso en La Picota. Me llamó y me dijo: ‘Hermano, ya la cosa está lista, él ya hizo el documento’”, afirma Cadena en la grabación.

La revelación de los audios concluirá el próximo lunes. Una vez finalice la presentación de testigos por parte de la Fiscalía, será el turno de la defensa, que comenzará con la declaración del propio Álvaro Uribe, programada para el 5 de mayo.