La propuesta del gobierno electo en Colombia, desde la campaña, es buscar la reapertura de las relaciones entre Caracas y Bogotá, rotas desde el 23 de febrero de 2019.

“Cúcuta no puede ser ciudad, no puede prosperar, no puede superar los problemas sin abrir las fronteras. Que las relaciones diplomáticas se restablezcan normalmente es un tema difícil, polémico incluso”, había anticipado el entonces candidato Petro en la capital de Norte de Santander y añadió: “yo no veo alternativa para Cúcuta, si no hay restablecimiento cabal de la relaciones diplomáticas y consulares entre los dos países”.