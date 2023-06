Ausencias de Leyva desatan caos en el interior de la Cancillería

Este diario confirmó que con este barrido de altos funcionarios, Leyva ha ‘descabezado’ hasta ahora al menos a cinco de las direcciones de la entidad, pero no metió en ese costal a dos funcionarios que hacen parte de su más estrecho círculo de confianza y a quienes les delega poder: el secretario general, José Antonio Salazar; y el director de la Academia Diplomática, Jorge Alberto Rivadeneira Ramírez. Estas dos figuras llaman la atención dentro de la Cancillería porque en pleno corazón del gobierno del “cambio” se identifican con sectores ultraconservadores.

Detrás de ese evidente salto en garrocha a la figura de autoridad diplomática del Canciller, se esconden una serie de engranajes que no están funcionando en la entidad. Esto ha hecho que, por ejemplo, se paralice el servicio exterior por problemas en embajadas y consulados que Leyva ha dejado claro no está interesado en resolver, a pesar de que está próximo a cumplir su primer año en el cargo.

No hay línea ni rumbo claro

Fuentes de la entidad aseguraron que hay un teléfono roto debido a que no es Leyva el que da las órdenes a sus subalternos, sino que le delega esa tarea en particular a Salazar y a Danna Ramírez, asesora de su despacho. Estos dos funcionarios han hecho de “cancilleres delegados” y a través de ellos, Leyva trata de sopesar su desconocimiento en materia de relaciones exteriores y su falta de liderazgo.

“El canciller Leyva no suele recurrir al mecanismo de comité directivo. Cuando no está por fuera, que es algo muy común, prefiere citar por grupos o hablar de tú a tú y se guía especialmente por lo que le diga su equipo de asesores de confianza. Es evidente que se trata de un jefe ausente y eso ha afectado las agendas de la Cancillería”, señaló la fuente que pidió mantener su nombre bajo reserva.

De hecho, Leyva mostró desinterés por entablar contacto con sus subalternos. Esto quedó claro el 7 de agosto, justo después de su posesión. Esa misma tarde arribó a la Cancillería y solo habló tres minutos para decirles a los funcionarios que “todos aquí somos ministros”, y le dio paso a una conferencia de 2 horas del ingeniero peruano, César Ferrari, acerca de la importancia de Asia para la política exterior.

Más allá de que Leyva no hable con los funcionarios que tiene bajo su mando, pues no está obligado a hacerlo, en el interior de la entidad se plantea que la consecuencia de ese ausentismo y aislamiento se refleja en que a la fecha no hay una línea de trabajo clara.

Esto se ha traducido en una desarticulación que impide la implementación de las prioridades del Gobierno en materia diplomática, centradas en la lucha contra el cambio climático, la reconfiguración de la política de drogas y la paz. “Sin duda el tema de la paz ha sido una fijación de Leyva y eso ha hecho que se pierda el foco en política exterior”, apuntó el directivo.

A esto se le suman reclamos desde el Sindicato Empleados Ministerio de Relaciones Exteriores (Semrex) y la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática (Unidiplo) por los reiterados nombramientos de políticos en puestos diplomáticos, las permanentes fallas en el sistema, lo que impide brindarle servicios a los colombianos en el exterior, y la sobrecarga laboral.

Solo la “paz” le quita el sueño

Apenas cinco días después de ganar las elecciones presidenciales, Gustavo Petro dio a conocer que Leyva fue su primer elegido para ser ministro. Pese al desconocimiento de este abogado conservador en temas de política exterior, el entonces presidente electo lo escogió teniendo en cuenta su experiencia en materia de conflicto, de cara a su principal apuesta: la paz total.

“Álvaro Leyva será nuestro ministro de Relaciones Exteriores. Será una Cancillería de paz. Colombia aportará al mundo todo su esfuerzo para superar la crisis climática y del mundo esperamos todo el esfuerzo para superar nuestra violencia endémica”, dijo Petro en Twitter el 25 de junio.