Múltiples denuncias

La historia de Juana no es la única que salpica a Koaj. De hecho, al ver que el gerente regional no hizo nada por su situación, pidió traslado a otra sede. En ella se encontró con Bernardo Medina, otro gerente que la habría acosado laboralmente haciéndola trabajar a pesar de tener covid-19.

Su caso fue viral en Twitter y llevó a que otras mujeres publicaran relatos similares. Todos llevan a que los acosadores serían algunos jefes de Koaj. Una de las denunciantes es Tatiana Jiménez, quien le contó a este diario que fue víctima de acoso laboral por parte de su subgerente. Ella la habría hecho trabajar enferma varias veces. A esto le suma que para su jefa era un “regalo” la hora del almuerzo.

La situación de Geraldine, Jenn y Valery es similar, pues pasaron o vieron presuntos acosos en Koaj, empresa que por la denuncia de Juana dijo que reactivará el proceso interno que, por situaciones que no enfatizó, había concluido. Por ahora, mientras la investigación sigue su curso, la empresa prometió capacitar a sus trabajadores en este tema; no obstante, este diario conoció el testimonio de un asesor comercial que a la fecha no ha recibido dicha capacitación.

Para preguntar en qué va el proceso y cuál es la ruta para denunciar acosos, este diario se comunicó con Koaj, pero al cierre de la edición no obtuvo mayor respuesta.