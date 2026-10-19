Alias Paciencia habría escapado con $10.000 millones de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Alias Paciencia, señalado como segundo cabecilla de la estructura Carlos Patiño y responsable de sus finanzas, habría abandonado las disidencias de las Farc junto a su compañera sentimental, ‘Maryuri’, con cerca de $10.000 millones. La información, contenida en un informe de inteligencia militar, advierte sobre una posible fractura interna en la organización al mando de ‘Iván Mordisco’.
El dinero habría estado destinado al pago de los integrantes del grupo y al sostenimiento de sus actividades ilegales en el suroccidente del país. La desaparición de los recursos habría ocasionado una búsqueda dentro de la organización. De acuerdo con el reporte, los integrantes de la Carlos Patiño estarían recorriendo viviendas, instalando retenes y revisando teléfonos celulares para obtener información que permita localizar a ‘Paciencia’ y recuperar el dinero.
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La situación también habría tenido consecuencias para los habitantes de zonas rurales de El Tambo, en Cauca. El informe de inteligencia advierte que más de 400 familias estarían confinadas en Huisitó y otros sectores del municipio por las amenazas y restricciones atribuidas a integrantes de la estructura Carlos Patiño.
Según los datos recopilados por las autoridades, los hombres armados estarían presionando a los pobladores para que entreguen información sobre el paradero de los dos fugitivos. La hipótesis dentro de la organización sería que parte de los recursos podría permanecer escondida en viviendas de la región.