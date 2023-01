El exguerrillero Elí Mendoza, conocido por el alías de Martín Sombra, entregó su segunda versión voluntaria ante la JEP en la que habló de la hipótesis de que parte del dinero recaudado por las extintas Farc por sus ilícitos de la guerra estaría en bancos internacionales.

La cuestión de la plata que obtuvo esa guerrilla por sus actividades delictivas ha sido un interrogante constante, a pesar de que con la firma del Acuerdo de Paz sus voceros entregaron todos los bienes que estaban a título del grupo armado.

El mismo “Martín Sombra” afirmó ante la JEP que “ese dinero se fue pa’ Suiza, pa’ Suiza salió ese dinero y ahí es donde don Granda va a tener que porque ese día él era coordinador de relaciones internacionales” (sic), según se escucha en una declaración revelada por W Radio.

El excomandante sostuvo que “ese dinero se lo llevó Alfonso Cano y lo movió. No puede decir que no porque yo estaba ese día ahí, que El Mono dijo y Alfonso Cano no quería a El Mono porque ahí hay una plata grande”.