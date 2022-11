Investigadores del caso tienen en su poder interceptaciones legales de comunicaciones y papeles de empresas que este sujeto hizo durante los tres años que sirvió de enlace entre el Clan y la Marquetalia y allí consta el papel que habrían tenido otras personas en este entramado narcotraficante.

De hecho, aunque apenas es hasta ahora un indicio, se indaga si hay alguna relación entre este expediente y el que tiene ad portas de la extradición a Álvaro Córdoba –hermano de la senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba–, quien fue capturado hace unos meses en Medellín por supuestamente intentar negociar un cargamento de coca entre carteles mexicanos y las disidencias de las Farc.

Y ahí es donde podría estar el hilo conductor, pero las autoridades aún no tienen del todo claro si hay o no relación, por lo que la indagación continúa mientras se espera si el presidente Petro ratifica o no el envío de Álvaro Córdoba a Estados Unidos, precisamente, por narcotráfico.

Por ahora, y tras la captura de “Mario Bross” en febrero pasado –en una lujosa finca en Quindío–, se verifican los alcances que tuvo a través suyo “Iván Márquez” en la ciudad, porque solo hasta ahora se revela el papel preponderante que tuvo Medellín como epicentro de las negociaciones entre emisarios narcotraficantes que terminaron teniendo alcances hasta en Venezuela.

Se esperan decisiones de fondo antes de fin de año.