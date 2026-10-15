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Ex narco del Cartel de Cali ofreció entregar información de más de 1.000 bienes vinculados a esa organización criminal

Las propiedades asociadas al Cartel de Cali y al Clan Herrera estarían ubicadas en Estados Unidos, Panamá, Venezuela, Ecuador y Colombia.

  • Ramiro Herrera Buitrago, alias Don R, le envió una carta al presidente Abelardo de la Espriella ofreciéndole entregar información sobre más de 1.000 bienes vinculados al patrimonio del Cartel de Cali. Fotos: Colprensa y Policía Nacional
    Ramiro Herrera Buitrago, alias Don R, le envió una carta al presidente Abelardo de la Espriella ofreciéndole entregar información sobre más de 1.000 bienes vinculados al patrimonio del Cartel de Cali. Fotos: Colprensa y Policía Nacional
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 horas
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Ramiro Herrera Buitrago, conocido con el alias de Don R y exintegrante del Cartel de Cali le ofreció al presidente Abelardo de la Espriella entregar información sobre más de 1.000 bienes vinculados al patrimonio de esa extinta organización criminal y del denominado Clan Herrera.

Esta solicitud de colaboración llegó de parte de Herrera luego de que la Fiscalía le impusiera medidas cautelares sobre 42 bienes que están avaluados en más de $44.900 millones. Estas propiedades estarían vinculadas a un grupo de presuntos testaferros que habrían utilizado empresas y personas de diversos sectores económicos para ocultar y dar apariencia de legalidad a los activos del fallecido “Pacho” Herrera, también ex integrante del Cartel de Cali.

En contexto: Los bienes ocultos del ‘Clan Herrera’: Fiscalía ocupó propiedades por más de $44.900 millones

La solicitud de colaboración la hizo en una carta dirigida al presidente y conocida por Blu Radio. En ese documento, Herrera Buitrago pidió que el Ejecutivo tenga conocimiento institucional de la medida para que las entidades públicas puedan acompañar el proceso de recuperación, destinación social y eventual aprovechamiento de los activos a favor del Estado.

Alias Don R aportaría a las autoridades documentos originales, registros de sociedades e inversiones, y datos sobre personas naturales y jurídicas que habrían participado en la administración de los bienes, permitiendo que la Fiscalía realice una verificación independiente frente a sus propios expedientes y bases de datos.

La información correspondería a bienes raíces urbanos y rurales, empresas e inversiones financieras en Colombia, Estados Unidos, Panamá, Venezuela y Ecuador.

Sobre la propuesta, Herrera precisó que esta no implica una entrega automática de las propiedades ni define su origen legal y corresponde de forma exclusiva a las autoridades judiciales evaluar la procedencia de cada activo y decidir si se impulsan o concluyen procesos de extinción de dominio.

Lea también: Fiscalía incautó una megahacienda de 1.083 hectáreas en Antioquia que era del capo Pacho Herrera

Herrera Buitrago perteneció al Cartel de Cali durante los años ochenta y noventa. En la organización criminal fue el encargado de varias responsabilidades a nivel internacional, dentro de las que destaca la de mantener la logística de envíos masivos de toneladas de drogas hacia Estados Unidos y Centroamérica.

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Ramiro fue capturado a principios de los 2000 con fines de extradición y tras cumplir una condena de 12 años por narcotráfico en una prisión de Estados Unidos fue deportado en el 2012 a Colombia.

Sin embargo, en el 2016 fue recapturado en el norte de Bogotá por aliarse con bandas como el Clan Úsuga (hoy conocida como el Clan del Golfo) para sacar cargamentos de droga a través del Pacífico. A partir del 2018, luego de cumplir condena, Herrera Buitrago se encuentra libre.

Ya en libertad, ha sufrido embargos y medidas contra algunas propiedades, por lo que, según la carta conocida por el medio mencionado, busca con esta cooperación finalizar de manera definitiva la violencia e inseguridad asociadas históricamente al patrimonio del denominado Clan Herrera.

Siga leyendo: El “club” de los extraditados que podrían morir de viejos en USA

Preguntas y respuestas

¿Qué información entregaría alias Don R sobre los bienes del Cartel de Cali?
Ramiro Herrera Buitrago ofrecería documentos originales, registros de sociedades e inversiones, e información sobre personas y empresas que habrían administrado activos del Cartel de Cali y del Clan Herrera.
¿En qué países estarían ubicados los bienes que alias Don R ofrece revelar?
La información abarcaría bienes raíces urbanos y rurales, empresas e inversiones financieras en Colombia, Estados Unidos, Panamá, Venezuela y Ecuador.
¿Quién es Ramiro Herrera Buitrago y por qué estuvo preso en Estados Unidos?
Ramiro Herrera Buitrago, alias Don R, fue integrante del Cartel de Cali y participó en su logística internacional de narcotráfico. Cumplió una condena de 12 años en Estados Unidos y fue deportado a Colombia en 2012. En 2016 fue recapturado y quedó libre en 2018, tras cumplir su condena.

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