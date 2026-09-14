Este martes será la audiencia en la que Alex Saab se declararía culpable en una corte de Estados Unidos

Para este martes está programada la audiencia en la cual el empresario barranquillero Alex Saab aceptaría la culpa por el delito de lavado de activos, ante una corte de Estados Unidos.
Saab es recordado por haber sido uno de los presuntos testaferros estrellas del exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro, país del cual fue ministro para la Industria y Producción Nacional.
La diligencia judicial será ante una corte federal de Florida, en Miami, que lo investiga por la creación de empresas fachadas para blanquear el dinero desviado de contratos oficiales del régimen de Maduro. Dicha conspiración incluye falsificación de documentos ante las autoridades estadounidenses.
En un principio, Saab había negado las acusaciones, pero tal parece que al final concretó un acuerdo de culpabilidad con la justicia norteamericana.