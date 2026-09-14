Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Este martes será la audiencia en la que Alex Saab se declararía culpable en una corte de Estados Unidos

El empresario colombiano fue recapturado luego de la operación en la que cayó Nicolás Maduro, en Venezuela.

  • Alex Saab fue uno de los hombres más cercanos al exdictador Nicolás Maduro. FOTO: AFP.
    Alex Saab fue uno de los hombres más cercanos al exdictador Nicolás Maduro. FOTO: AFP.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

14 de septiembre de 2026
bookmark

Para este martes está programada la audiencia en la cual el empresario barranquillero Alex Saab aceptaría la culpa por el delito de lavado de activos, ante una corte de Estados Unidos.

Saab es recordado por haber sido uno de los presuntos testaferros estrellas del exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro, país del cual fue ministro para la Industria y Producción Nacional.

La diligencia judicial será ante una corte federal de Florida, en Miami, que lo investiga por la creación de empresas fachadas para blanquear el dinero desviado de contratos oficiales del régimen de Maduro. Dicha conspiración incluye falsificación de documentos ante las autoridades estadounidenses.

En un principio, Saab había negado las acusaciones, pero tal parece que al final concretó un acuerdo de culpabilidad con la justicia norteamericana.

El empresario fue recapturado el pasado mes de febrero, en Venezuela, país al que había llegado en 2023, luego de un canje de prisioneros entre el régimen y el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden.

Antes estuvo detenido durante tres años en EE.UU., acusado de administrar un complejo sistema de lavado de activos para la dictadura, la misma causa penal por la que ahora sería condenado.

A finales de 2024, Maduro nombró a Saab como ministro para la Industria y Producción Nacional, pero tras la captura del dictador por las fuerzas especiales de Estados Unidos, el 3 de enero de 2026, su suerte cambió.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lo destituyó del cargo el 16 de enero siguiente, luego de fusionar esa cartera con el Ministerio de Comercio Nacional. También impidió el envío de un buque petrolero ordenado por él, en medio de las presiones del gobierno norteamericano.

La captura fue ejecutada en Caracas por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), con asistencia del FBI (Oficina Federal de Investigación). Luego fue extraditado para retomar el expediente que se interrumpió por el canje.

En la operación también fue capturado el empresario Raúl Gorrín, dueño de la cadena televisiva Globovisión, quien estaba asociado al sector petrolero. Desde octubre de 2024, un jurado en Estados Unidos presentó una acusación contra él por el lavado de 1,2 millones de dólares obtenidos de manera corrupta de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) a cambio de pagos de sobornos a funcionarios de ese país.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Justicia italiana impone pena superior a un año de prisión al barranquillero Álex Saab por lavado de dinero.

Temas recomendados

Actividades ilegales
Corrupción
Internacional
Justicia
Política
Lavado de activos
régimen
Estados Unidos
Venezuela
Nicolás Maduro
Álex Saab
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos