Este martes será la audiencia en la que Alex Saab se declararía culpable en una corte de Estados Unidos

Para este martes está programada la audiencia en la cual el empresario barranquillero Alex Saab aceptaría la culpa por el delito de lavado de activos, ante una corte de Estados Unidos. Saab es recordado por haber sido uno de los presuntos testaferros estrellas del exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro, país del cual fue ministro para la Industria y Producción Nacional. La diligencia judicial será ante una corte federal de Florida, en Miami, que lo investiga por la creación de empresas fachadas para blanquear el dinero desviado de contratos oficiales del régimen de Maduro. Dicha conspiración incluye falsificación de documentos ante las autoridades estadounidenses. En un principio, Saab había negado las acusaciones, pero tal parece que al final concretó un acuerdo de culpabilidad con la justicia norteamericana.

El empresario fue recapturado el pasado mes de febrero, en Venezuela, país al que había llegado en 2023, luego de un canje de prisioneros entre el régimen y el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden. Antes estuvo detenido durante tres años en EE.UU., acusado de administrar un complejo sistema de lavado de activos para la dictadura, la misma causa penal por la que ahora sería condenado. A finales de 2024, Maduro nombró a Saab como ministro para la Industria y Producción Nacional, pero tras la captura del dictador por las fuerzas especiales de Estados Unidos, el 3 de enero de 2026, su suerte cambió. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lo destituyó del cargo el 16 de enero siguiente, luego de fusionar esa cartera con el Ministerio de Comercio Nacional. También impidió el envío de un buque petrolero ordenado por él, en medio de las presiones del gobierno norteamericano.