Alerta: contrarreforma de partidos subiría tiempo de espera en salud

Al menos así lo considera el exministro de esa cartera en el cuatrienio anterior, Fernando Ruiz, quien –en razón del debate sobre la reforma a la salud– se estrenó en los escenarios virtuales con su canal de Tik Tok, en donde se ha dedicado a hacer pedagogía sobre el sistema de salud. Si bien es un exfuncionario de un gobierno antagonista al actual, una carrera de treinta años en el sector le da autoridad a su voz para hablar de, quizá, la reforma más sensible para toda la población.

Los acuerdos a los que llegaron los partidos de Gobierno con la ministra de Salud y el presidente de la República no serían suficientes para garantizar la atención en salud de los colombianos.

En ese sentido, explicó que el modelo actual tiene tres fondos de recursos que son manejados por las entidades prestadoras de salud (EPS): un fondo de recursos destinado al gasto en salud, otro de reservas y uno de gastos administrativos.

Estas fondos funcionan en cadena: es decir, si la plata para el gasto en salud no alcanza, la aseguradora le pide autorización al Gobierno nacional para poder echar mano de las reservas y, si sigue sin alcanzar la plata, se dispone de la bolsa de gastos en administración. “Deben hacerlo porque las EPS son responsables solidarios e integrales de la atención de los colombianos con un contrato”, dijo Ruiz en su video en Tik Tok. Si después de disponer de estos recursos no alcanza, la aseguradora tiene que responder con su propio patrimonio.

Este mapa en la propuesta de los partidos, según Ruiz, cambia, aunque no tanto como en el proyecto de Carolina Corcho. En el que plantean La U, liberales y conservadores cambia en cuanto a que un administrador de recursos le dice a la EPS (o EGVIS, empresa gestora de salud y vida) “yo le doy el 5 % por administrar y usted solo responde hasta donde la plata alcance (del fondo de gasto en salud)”.

Ante esto, el exministro de Salud pronostica que al Gobierno puede que no le alcance la plata, “el administrador se lava las manos y los colombianos a esperar que nos den los servicios de salud o a pagar un seguro privado para que atiendan nuestras necesidades”.

En consonancia a esto, Ruiz le dijo a este diario que el rol del asegurador es lo primordial a resolver para que “eso no termine convertido en un Frankenstein si el Gobierno no cede”. Además agregó que la reforma con los 20 puntos que incluyeron los partidos “es menos problemática que la original, pero no soluciona el problema de qué hacer cuando se acabe el presupuesto para atender al gene y cómo modular un modelo en el que las aseguradoras tengan la posibilidad de generar su red y de hacer contrataciones y temas de pago”.