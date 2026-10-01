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¿Va a sacar el pasaporte? Ojo con esta página fraudulenta que alerta la Cancillería

La entidad pidió a los ciudadanos verificar siempre la dirección de la página antes de entregar sus datos o realizar cualquier pago.

  • El llamado lo hizo la propia Cancillería a través de su cuenta oficial en X. Así luce la página fraudulenta. Foto: Colprensa
    El llamado lo hizo la propia Cancillería a través de su cuenta oficial en X. Así luce la página fraudulenta. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 1 hora
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El Ministerio de Relaciones Exteriores alertó a los colombianos sobre la existencia de una página web fraudulenta que utiliza una apariencia similar a la de la Cancillería y ofrece servicios relacionados con el trámite de pasaporte.

Se trata de micancilleria.com, un sitio que no corresponde a los canales oficiales de la entidad. Ante esta situación, la Cancillería pidió a los ciudadanos verificar cuidadosamente la dirección de la página antes de ingresar sus datos personales, hacer clic en enlaces o realizar cualquier pago.

El Ministerio recordó que su único sitio web oficial es www.cancilleria.gov.co, donde los ciudadanos pueden consultar directamente la información relacionada con la expedición del pasaporte y los lugares habilitados para realizar el trámite.

La entidad también hizo énfasis en que el trámite de pasaporte es personal y no requiere intermediarios. Por eso, recomendó no entregar información personal ni realizar pagos a terceros que ofrezcan gestionar el documento.

En el caso de las oficinas de Bogotá, la Cancillería precisó que no se requieren pagos previos. El pago se realiza únicamente después de efectuado el trámite.

Además, recordó que en las oficinas Centro y Norte de Bogotá no se requiere cita para adelantar el proceso de expedición del pasaporte.

Para consultar información oficial, los ciudadanos deben ingresar directamente a la página de la Cancillería y seguir la ruta Atención y servicio al ciudadano, luego Trámites y servicios, pasar a Pasaportes y, por último, Lugares de expedición.

Para quienes adelanten el trámite fuera de Bogotá, la recomendación es consultar primero la información publicada por la Cancillería y luego verificar el sitio web oficial de la Gobernación o del consulado correspondiente.

El llamado también incluye recomendaciones para evitar caer en páginas o enlaces que puedan generar confusión. La primera es comprobar siempre la dirección del sitio web antes de ingresar cualquier información.

La Cancillería pidió además no acceder a enlaces sospechosos que sean recibidos por WhatsApp, redes sociales, mensajes de texto o correo electrónico, especialmente cuando estos conduzcan a páginas que soliciten datos personales o pagos.

Otra de las recomendaciones es no entregar información a intermediarios ni realizar pagos a terceros que ofrezcan gestionar el pasaporte. El trámite debe adelantarse a través de los canales oficiales y siguiendo las instrucciones establecidas por las autoridades competentes.

La entidad invitó a los colombianos a consultar directamente sus canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso y a verificar la información cuando encuentren páginas que tengan una apariencia similar a la institucional.

No te dejes engañar”, señaló la Cancillería al recordar que los ciudadanos deben comprobar que están ingresando al sitio oficial antes de suministrar sus datos o realizar algún pago.

La entidad reiteró su llamado a los colombianos a “verificar antes de hacer clic, entregar sus datos o realizar cualquier pago”, con el fin de evitar confusiones frente a los canales habilitados para el trámite del pasaporte.

Lea también: Cancillería declaró urgencia manifiesta para garantizar expedición de pasaportes

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuál es el sitio web oficial de la Cancillería de Colombia para realizar trámites de pasaporte?
El único sitio web oficial es www.cancilleria.gov.co, donde los ciudadanos pueden consultar la información y los lugares habilitados para la expedición del documento.
¿Qué es micancilleria.com y por qué ha generado alertas del Ministerio de Relaciones Exteriores?
Se trata de una página web fraudulenta con una apariencia similar a la institucional que ofrece servicios de pasaporte, por lo que la entidad pidió no ingresar datos, hacer clic en enlaces ni realizar pagos en ella.
¿Es necesario utilizar intermediarios o pagar a terceros para tramitar el pasaporte colombiano?
No. La Cancillería enfatizó que el trámite es estrictamente personal, no requiere intermediarios y recomendó no entregar información ni realizar pagos a terceros.

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