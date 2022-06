El exprecandidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza, Alejandro Gaviria, que recientemente anunció su apoyo a la campaña de Gustavo Petro, respondió a los audios en los que el senador electo por el Pacto Histórico Roy Barrera habla de un plan para atacar a la convergencia del centro.

“Nunca me gustó la suficiencia moral que viene con asumir el papel de víctima. Me dolieron muchos de los ataques y calumnias por supuesto”, aseguró en una carta. Sin embargo, y aunque criticó los ataques “viles y mentirosos” que ha sufrido desde la izquierda y la derecha, aseguró que no se quedará “rumiando rencores y coleccionando agravios”.