César Gaviria tiene simpatía por la campaña, pero no conoce la sede: Alejandro Gaviria

Como se sabe, Gaviria, el expresidente, ha insistido en varios escenarios que busca que su partido, el Liberal, apoye de forma directa la aspiración de Gaviria, el precandidato por firmas, aunque dicho proceso no se ha podido concretar.

Al respecto, el exrector también dejó claro que “la política no se puede hacer excluyendo a todos los políticos”.

Y agregó: “Son cosas que se dicen en la política, tratar de identificar a un candidato con cierto jefe político porque creen que eso va a tener un impacto, pero desde el primer día he dicho que esta candidatura no tiene dueño, pero es incluyente. Si el centro político no es incluyente, no tiene futuro, y yo no voy a rechazar a las juventudes liberales ni a ningún congresista que no tiene ningún cuestionamiento ético y dice que quiere trabajar en mi campaña”.