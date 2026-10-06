El aguacero que sorprendió a varias ciudades de Colombia; en Bogotá cayeron casi 2.000 rayos, ¿se repetirá?

Este lunes se registraron tremendos aguaceros en Medellín y Bogotá; además, las ciudades vivieron cambios de temperatura en cuestión de horas: pasaron del calor intenso a una tormenta que dejó fuertes lluvias, granizo y hasta inundaciones en diferentes sectores. Vea también: Imágenes | Granizo cubrió de blanco varios municipios de Antioquia en medio de fuertes lluvias De acuerdo con los reportes del Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) sobre la jornada, cerca de 2.000 rayos cayeron sobre la capital y sus alrededores durante la tormenta. Puntualmente, fueron 264 descargas eléctricas captadas por satélite en Bogotá y un total de 1.973 rayos en la Sabana, concentrados entre las 4:00 y las 6:00 de la tarde.

La mañana había comenzado con temperaturas inusualmente altas para “la nevera”. Al mediodía, los termómetros llegaron a rozar los 24,6 °C. Pero el panorama cambió rápidamente.

En pocas horas, el aire caliente y húmedo que se encontraba cerca del suelo ascendió y se encontró con capas de aire más frío, condiciones que favorecieron el desarrollo de nubes de tormenta de gran extensión vertical que terminó cubriendo de granizo varios municipios del Valle de Aburrá y zonas de Bogotá. Y algo similar ocurrió en Santander, según explicó el Ideam.

A este escenario se sumó la influencia de una onda tropical que se desplaza sobre el territorio nacional. Para esta semana, el Ideam reportó el ingreso de la onda tropical número 55, que avanzará por el oriente del país y puede favorecer el aumento de las precipitaciones en diferentes regiones. El resultado fue una tarde marcada por lluvias intensas, granizadas, fuertes vientos e inundaciones. En Medellín y el Valle de Aburrá, pasó algo más o menos igual. La semana comenzó con temperaturas elevadas que llegaron a alrededor de 28,5 °C hacia el mediodía. Horas después, las condiciones cambiaron y se registraron lluvias intensas, ráfagas de viento y caída de granizo.

🧊 Una fuerte granizada sorprendió este lunes a habitantes de Sabaneta y Envigado, en medio del aguacero que se registra en el sur del Valle de Aburrá.Las imágenes muestran el tamaño de los granizos que cayeron durante la tormenta.El fuerte aguacero también generó inundaciones y afectaciones en la movilidad en distintos sectores.Aquí el reporte completo: https://t.co/o9aqVKFvBB — El Colombiano (@elcolombiano) October 5, 2026

El cambio comenzó a sentirse con mayor fuerza alrededor de las 3:25 de la tarde, cuando las condiciones de humedad y calentamiento de la superficie favorecieron el desarrollo de tormentas. Las precipitaciones afectaron principalmente sectores del sur del Valle de Aburrá y municipios como Sabaneta, Envigado y Caldas.

¿Puede repetirse este clima en otras ciudades?

La respuesta es sí, aunque no necesariamente con la misma intensidad ni en los mismos lugares. El Ideam advirtió que durante esta semana se mantendrán condiciones que pueden favorecer lluvias en diferentes regiones del país. Su pronóstico señala que habrá precipitaciones aisladas y temperaturas elevadas en distintas zonas, mientras el ingreso de la nueva onda tropical podría incrementar las lluvias hacia el jueves, especialmente en sectores del norte del territorio nacional. “El fenómeno de El Niño es una condición de variabilidad climática que, en esta ocasión, se proyecta con una intensidad muy fuerte y podría alcanzar una duración de entre 12 y 14 meses”, explicó la coronel Diana Rueda, subdirectora de Meteorología del Ideam en Blu Radio. Eso, sin embargo, no quiere decir que no vaya a llover durante esos meses, sino que, en general, las temperaturas serán más elevadas de lo usual. La entidad también explicó que se esperan temperaturas máximas elevadas en sectores de las regiones Caribe, Insular, Pacífica, Amazonía y Orinoquía, además de zonas del Bajo y Medio Magdalena. Es decir, el país puede tener simultáneamente escenarios de calor intenso y episodios de lluvias fuertes dependiendo de la región y de las condiciones locales. Y el contraste que se vivió en Bogotá y Medellín puede volver a aparecer en diferentes puntos del país: horas de calor, aumento de la humedad y, posteriormente, lluvias y tormentas en lapsos relativamente cortos.

Bloque de preguntas y respuestas