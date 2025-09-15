En video | Denuncian agresión xenofóbica a la salida del Festival Cordillera: “eres una piojosa (...) invades nuestro país”

El fin de semana, Bogotá fue testigo de un gran despliegue de música: leyendas latinoamericanas como Fito Páez y Serú Girán le rindieron homenaje a la música en español. Sin embargo, un episodio de intolerancia a la salida del evento, dañó la noche para una mujer. Lea también: Las sanciones que podría enfrentar Iván Vallejos, el hombre que quemó vivo a un perro en Pasto La denunciante, conocida en redes como @coxcortes, mostró en video cómo fue agredida física y verbalmente al salir del Festival Cordillera, realizado el 13 y 14 de septiembre en el parque Simón Bolívar de Bogotá.

Según relató, una mujer, en aparente estado de ebriedad, le haló el cabello y la insultó por su supuesta nacionalidad venezolana. Entre los comentarios xenófobos que se alcanzan a escuchar están expresiones como “tú eres una piojosa”, “venecos” y acusaciones de “invadir el país”. El conflicto habría escalado en medio del tumulto generado al final del evento, cuando los asistentes con entradas VIP y las de acceso general salían por el mismo punto, y se formaron aglomeraciones. Según lo que comentó la denunciante, ella estaba hablando del tema logístico con los amigos: “En este momento ser VIP vale mierda porque todo el mundo está saliendo por el mismo lugar”. Luego de hacer ese comentario, la mujer empezó a agredirla: “Creo que se sintió ofendida con el comentario que hice”.

Segundos después, la agresora empezó a jalarle el cabello a una amiga de “Coxcortes”, ahí fue cuando decidió empezar a grabar. “Yo soy VIP ¿ustedes qué son? son del pueblo, del pueblucho, son unas populares. Eso pasa por mezclarnos”, dijo la mujer que las estaba agrediendo físicamente. Después llegaron los comentarios xenófobos y clasistas: “que invadas nuestro país es otra cosa”, decía.