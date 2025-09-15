En video | Denuncian agresión xenofóbica a la salida del Festival Cordillera: “eres una piojosa (...) invades nuestro país”

El fin de semana, Bogotá fue testigo de un gran despliegue de música: leyendas latinoamericanas como Fito Páez y Serú Girán le rindieron homenaje a la música en español. Sin embargo, un episodio de intolerancia a la salida del evento, dañó la noche para una mujer.
La denunciante, conocida en redes como @coxcortes, mostró en video cómo fue agredida física y verbalmente al salir del Festival Cordillera, realizado el 13 y 14 de septiembre en el parque Simón Bolívar de Bogotá.