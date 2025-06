Adolescente que atentó contra Miguel Uribe tenía antecedentes por violencia intrafamiliar y escolar

Desde 2022, los espacios de Bienestar Familiar y los procesos de restablecimiento de derecho empezaron a ser parte de la cotidianidad del menor infractor. Cuando estaba en quinto de primaria, con 11 años, empezó a tener problemas de agresividad: era un niño que hacía bullying a sus demás compañeros de clase.

Para entonces, conoció EL COLOMBIANO, la institución educativa en la que estaba decidió remitirlo a orientación psicológica y escolar. Pero su padre, un militar retirado, no asistió a ninguna de las sesiones y alegó que no “creía en la psicología”.

“Adicionalmente, el progenitor el día viernes amenazo a dos docentes del colegio y es muy agresivo, funcionario indica que el niño requiere de un apoyo psicológico, pero el señor se opone totalmente a esto, agrega que la progenitora falleció hace algunos años y presume que esto también ha generado afectaciones al niño”, apuntaba el informe en 2022.

En 2022 el niño volvió a aparecer en los expedientes del ICBF. El informe menciona que su tía materna acudió en búsqueda de ayuda porque el niño era constantemente víctima de agresiones físicas y verbales por parte de su padre. El menor decía que no quería vivir más con su papá.

Justo el año pasado, el ICBF recibió una llamada del padre del menor. Buscaba ayuda porque su hijo, al parecer, ya no acataba las normas, era “agresivo” y “desafiante”. El padre afirmaba que se estaba conteniendo de acudir a los castigos físicos, pero reconocía que alzaba su voz e insultaba al menor.

“Me salí de control, me desesperó, pues no aguanto su actitud. Él pretende que todo el mundo le haga las cosas no se le puede decir nada y trata a todos como si fueran unos esclavos, yo me salí de control y lo grité”, apuntó el padre y describió que su hijo ya no organizaba su cuarto, permanecía sucio, con mal olor y cuando se le llamaba la atención respondía “desafiante y agresivo”.