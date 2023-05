Abuela de los niños desaparecidos en Guaviare revela mensaje que le dio un chamán, ¿qué le dijo?

En diálogo con Semana, María Fátima Valencia también expresó su preocupación porque no le han entregado el cuerpo de su hija, Magdalena Mucutuy, quien murió en el siniestro de la avioneta en la que viajaba con sus cuatro hijos y otros dos adultos.

“Estoy preocupada. No me han entregado el cuerpo de mi hija y no se han encontrado a esos niños. Ay, no. Ya son 24 días desde el primero de mayo. El (cadáver) lo están acomodando. Ellos me lo entregan en San José y yo lo llevo para Araracuara, y de Araracuara a mi comunidad”, explicó Valencia.

Siga leyendo: De la esperanza a la incertidumbre: así ha sido la búsqueda de los cuatro niños en la selva del Guaviare

La tragedia aérea se presentó el pasado 1 de mayo cuando la Aeronáutica Civil reportó la desaparición de una aeronave que cubría la ruta Araracuara (Caquetá)-San José del Guaviare (Guaviare) con siete tripulantes a bordo.

El avión Cessna C206 de matrícula HK 2803 al parecer, presentó una falla en su motor, situación que obligó al piloto a declararse en emergencia.