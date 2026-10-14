Abogado de Eva Ferrer dice que “no conoce” las pruebas de su cliente contra Verónica Alcocer

El abogado de Eva Ferrer, exasesora del gobierno de Gustavo Petro y examiga de Verónica Alcocer, se refirió a que “no conoce” las pruebas que la española tiene contra la exprimera dama. El profesional se llama Jhony Batalla. Sus declaraciones llegan después de que Ferrer diera una explosiva entrevista a la revista Semana en la que señaló a Alcocer de presuntamente traficar con drogas, armas y dinero entre Colombia y Venezuela, durante la administración pasada. La ex primera dama ha negado los hechos que le atribuyó Ferrer. “Jamás participé en las conductas que se han pretendido atribuirme”, afirmó en un derecho de petición que envió a la Fiscalía para conocer detalles sobre las actuaciones anunciadas públicamente.

Justificación jurídica de la defensa y entrega de material probatorio

El caso es que el abogado Batalla, defensor de Ferrer, reiteró que “no conoce” las pruebas que su cliente tiene contra Alcocer porque él “no es ente investigativo”. Según dijo Batalla a los medios de comunicación, Ferrer “debe presentarlas (las pruebas). Nadie puede dar una declaración sin demostrar que efectivamente su dicho es cierto. Siempre un testigo en los procesos penales debe dar razones que apoyen su declaración”. Según agregó, su labor se centraría en garantizarle a Ferrer el cumplimiento del debido proceso, por eso no conocería las supuestas pruebas. “El material probatorio tiene que conocerlo la Fiscalía porque yo no soy ente investigativo. Lo que voy a garantizar a ella es el debido proceso. Lo que tengo que hacer es venir y decir ‘señor fiscal, ¿cómo me va a garantizar la seguridad de Eva para traerla aquí y que ella aporte el material?’”, expresó. Luego, añadió que “es un tema metodológico. Vamos a darle seriedad. Que salga del ámbito periodístico y vaya a donde se tiene que averiguar”.

La salida del país de Eva Ferrer y sus exigencias de seguridad

Y es que Eva Ferrer ha puesto condiciones para declarar ante la Fiscalía: comparecerá y entregará pruebas solo cuando existan, a su juicio, verdaderas garantías para su vida tras presuntamente recibir amenazas. El abogado Batalla acudió ante la fiscal encargada del caso este 14 de octubre para coordinar un esquema de protección formal que abra paso a la diligencia testimonial de Ferrer. En ese sentido, su defensa descartó que la ausencia de la exfuncionaria en el país responda a una falta de voluntad para colaborar con la justicia; para ellos es todo lo contrario y sería una medida para salvaguardar su vida. Según explicó Batalla, las reiteradas solicitudes de aplazamiento obedecen estrictamente a los riesgos que, según ellos, enfrenta su representada, quien está fuera del país. Esto debido a que al parecer ha recibido varias amenazas tras sus declaraciones. “Vengo a coordinar ese tema para que ella dé la declaración que tiene que dar y aporte las evidencias que tiene que entregar”, manifestó el abogado a los medios de comunicación. De acuerdo con el jurista, Ferrer abandonó Colombia poco después de la publicación de su entrevista en la revista Semana.

Estado del proceso judicial en la Fiscalía por denuncias de corrupción

Dentro del marco investigativo, Batalla hizo referencia a una causa a cargo de la Fiscalía 76 delegada para asuntos de corrupción. Este expediente se originó por una denuncia interpuesta por un representante a la Cámara del Centro Democrático a raíz de las grabaciones filtradas. Aunque calificó los hechos como jurídicamente relevantes de llegar a corroborarse, la defensa reiteró que la citación judicial no puede darse de forma aislada a la protección personal de la exconsejera. “Entonces, a Eva no la pueden simplemente citar a la Fiscalía sin decirle: mire, vamos a manejarle un esquema de seguridad, usted va a tener protección, venga, por favor, declare, pero eso no ha sucedido”, afirmó. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas frecuentes