Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Abelardo de la Espriella le puso el alto a su vieja amiga Margarita Andrade por estar moviendo cargos en Córdoba

Una vieja relación de amistad quedó en el centro de la conversación política luego de que el presidente se refiriera públicamente a una mujer que conoce desde su infancia.

  • Margarita Andrade ha tenido trayectoria empresarial y política en Córdoba y fue candidata a la Gobernación del departamento en 2007. FOTO: Redes sociales, Colprensa.
    Margarita Andrade ha tenido trayectoria empresarial y política en Córdoba y fue candidata a la Gobernación del departamento en 2007. FOTO: Redes sociales, Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció este miércoles 30 de septiembre sobre Margarita Andrade, a quien describió como una amiga suya y de sus padres desde hace años. El mandatario aseguró que la cercanía de Andrade con su familia estaría siendo utilizada para realizar gestiones relacionadas con cargos públicos.

De la Espriella se refirió al tema a través de una publicación en su cuenta de X, en la que explicó que conoce a Andrade desde que era niño. Según afirmó, ella estaría contactando distintas dependencias del Gobierno y funcionarios en Córdoba para pedir, al parecer, cargos públicos.

“Margarita Andrade, a quien conozco desde que era niño y quien ha sido amiga mía y de mis padres desde siempre, está llamando a distintas dependencias del Gobierno y a funcionarios en Córdoba, utilizando su cercanía con mi familia y conmigo para intrigar por cargos”, escribió el presidente.

En el mismo mensaje, De la Espriella dejó claro que Andrade no cuenta con autorización para hablar en su nombre ni para presentarse como representante de la administración nacional.

¿Quién es Margarita Andrade?

Margarita Rosa Andrade García es empresaria y dirigente política de Córdoba, de acuerdo con información citada por Minuto60. También se desempeñó como gerente de Monteriana Móvil, una de las empresas operadoras del transporte público de Montería. Su trayectoria ha estado relacionada tanto con el sector empresarial como con la actividad política del departamento.

Conozca: MinInterior expone claves del decreto para abordar la protesta social: “ni un espacio más para quien destruye”

Andrade también ha participado directamente en procesos electorales. En las elecciones regionales de 2007 aspiró a la Gobernación de Córdoba por el Partido Colombia Democrática. En esa contienda obtuvo 203.339 votos, equivalentes al 33,93% de la votación, resultado que la ubicó en el segundo lugar, detrás de Marta del Socorro Sáenz Correa, quien ganó la elección.

Su relación con la actividad política de Córdoba continuó en los años siguientes. Para las elecciones regionales de 2015, Cambio Radical la nombró coordinadora departamental de la colectividad en Córdoba, con funciones relacionadas con la inscripción de aspirantes y la entrega de avales para candidaturas a la Gobernación, la Asamblea, las alcaldías y los concejos.

¿Qué respondió Margarita Andrade a Abelardo de la Espriella?

Después de la publicación del presidente, Margarita Andrade compartió en sus redes sociales una imagen con un mensaje sobre el valor del silencio, aunque no mencionó directamente a De la Espriella ni hizo referencia explícita al episodio.

El texto de la imagen señalaba que “el silencio también habla” y relacionaba esta decisión con la paz, la fortaleza y la inteligencia. También planteaba que guardar silencio no debe interpretarse como una muestra de debilidad: “Elegir el silencio no es debilidad, es madurez”. El mensaje terminaba con una invitación: “Esfuérzate por ser feliz”.

Publicación de Margarita Andrade en respuesta a Abelardo de la Espriella. FOTO: Captura de pantalla.
Publicación de Margarita Andrade en respuesta a Abelardo de la Espriella. FOTO: Captura de pantalla.

La publicación de Andrade se conoció después de que De la Espriella afirmara que la conoce desde que era niño y que es amiga de él y de sus padres. El mandatario sostuvo que esa cercanía no le permite hablar en su nombre ni representar al Gobierno.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de pregunta y respuesta

¿Quién es Margarita Andrade, la mujer mencionada por Abelardo de la Espriella?
Margarita Rosa Andrade García es empresaria y dirigente política de Córdoba. Fue candidata a la Gobernación del departamento en 2007 y posteriormente fue coordinadora departamental de Cambio Radical para las elecciones regionales de 2015.
¿Por qué Abelardo de la Espriella desautorizó a Margarita Andrade?
Abelardo de la Espriella afirmó que Andrade estaba contactando dependencias del Gobierno y funcionarios en Córdoba para gestionar cargos, utilizando su cercanía con él y su familia. El presidente aseguró que ella no está autorizada para representarlo ni hablar en nombre del Gobierno.
¿Qué relación tiene Margarita Andrade con Abelardo de la Espriella?
Según el propio presidente, Andrade es amiga de él y de sus padres desde hace años, y la conoce desde que era niño. De la Espriella aclaró que esa relación personal no le permite actuar como representante suyo ni del Gobierno nacional.

Temas recomendados

Corrupción
Política
Presidencia
gobierno
Cargos
gobernador
Colombia
Córdoba
Abelardo de la Espriella
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form