Historia, polémicas y disputas de Cristina Lombana, la jueza militar y magistrada que trabajará con Abelardo

La magistrada Cristina Lombana terminará su periodo en la Corte Suprema de Justicia y aterrizará en el Gobierno Nacional, donde el presidente Abelardo de la Espriella la nombró secretaria de Transparencia. Para llegar allí ha sonado en diferentes episodios mediáticos durante su vida profesional. Lombana es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Tiene distintos estudios de posgrado que incluyen tiempo en la Universidad Panthéon-París II, la Universidad Nacional, la Escuela Nacional de Administración (Francia) y la Universidad Eafit. Empezó sus primeros años de trabajo en la Fiscalía, entre 1995 y 1996. En ese entonces, el fiscal era Alfonso Valdivieso, conocido como “el fiscal del 8.000”, por el rol activo que tuvo en la investigación por el ingreso de dineros del Cartel de Cali a la campaña del entonces presidente Ernesto Samper. Lombana llegó, entonces, en una época convulsa para el ente acusador.

A principios de los 2000 estuvo casada con el mayor William Roberto del Valle. Antes de eso, habría sido su abogada defensora, según investigaciones de Semana. El mayor estuvo involucrado en casos polémicos como el de la muerte de tres jóvenes para presentarlos como bajas en combate. El propio Del Valle admitió los hechos ante la Jurisdicción Especial para la Paz en 2025. Volviendo a su trayectoria profesional, una fuente consultada por EL COLOMBIANO bajo reserva, que trabajó con Lombana antes de que llegara a la Corte Suprema, se refirió a ella como una persona “cordial” y “cuidadosa” en el ejercicio de sus responsabilidades; a su vez, como una persona “calificada”. También se sabe que Lombana estuvo en el Ejército. Allí fue juez de Instrucción Penal Militar en Medellín y logró el grado de Mayor. Desde septiembre de 2018 es magistrada de la Corte Suprema, cuando se posesionó ante el presidente Iván Duque. El alto tribunal tuvo unos primeros años movidos. Al llegar se le asignó la investigación por presunta manipulación de testigos y fraude procesal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que en ese entonces era senador, por eso lo investigaba la Corte. Pero Lombana fue apartada del caso en 2019 debido a un conflicto de intereses derivado de su doble condición de oficial activa del Ejército (mayor) y su relación institucional previa con Uribe como su excomandante supremo, cuando era presidente (2002-2010). En ese mismo año, la magistrada se retiró definitivamente del Ejército. Durante los exámenes médicos de retiro, según dijo, le descubrieron un cáncer. En entrevista con Semana, contó que “fueron momentos muy duros, pero no fue algo que me hubiera impedido continuar con eso”.

Pleitos judiciales y choques públicos con Armando Benedetti

Luego vinieron las peleas; varias de ellas sonaron en la agenda pública. Por ejemplo, aquellas con el entonces senador y luego alto funcionario del gobierno de Gustavo Petro, Armando Benedetti. El año pasado, Lombana ordenó el allanamiento de la exclusiva casa del entonces ministro en el condominio Lagos de Caujaral, en Barranquilla. Ahí también vive el presidente Abelardo de la Espriella. Las investigaciones contra Benedetti incluyen distintos hechos relacionados con su paso por el Congreso, entre ellos, acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito, tras detectar inconsistencias patrimoniales entre los ingresos del entonces congresista y su fortuna personal. Según los reportes contables, entre 2002 y 2018 habría recibido alrededor de $3.000 millones de pesos que presuntamente no tendrían justificación en su salario como legislador. Le puede interesar: De la Espriella designó a Cristina Lombana como su secretaria de Transparencia, ¿mensaje para Benedetti? Otros hechos por los que es investigado están relacionados con supuestos delitos contra los mecanismos de participación democrática, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias. Benedetti decía que la posición de Lombana era sesgada y que existía una persecución personal en su contra. De ahí que la relación entre ambos haya estado marcada por recusaciones, denuncias cruzadas y fuertes cuestionamientos públicos. En 2023, Benedetti logró apartar a Lombana de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Posteriormente, presentó nuevas recusaciones para que la magistrada fuera separada de otros procesos que llevaba en su contra. Pero fue en 2025 que, por orden de Lombana, se realizó un allanamiento a una propiedad vinculada a Benedetti en Barranquilla dentro de una investigación judicial. El entonces ministro calificó la actuación como arbitraria y lanzó duras críticas contra la magistrada. La llamó hasta de “loca”, “demente” y “delincuente”. En contexto: Benedetti vuelve a atacar a la justicia: llamó “loca, delincuente y demente” a magistrada Lombana tras allanamiento ordenado por la Corte Frente a esos insultos, la magistrada dijo que lo relevante no era que fueran contra ella en concreto, sino el impacto que tenían ese tipo de mensajes al venir de un alto funcionario del Estado. En ese momento era ministro del Interior, uno de los más importantes del gabinete. “Esto no es un agravio personal. Lo relevante aquí es el agravio a la justicia, a la administración de justicia por parte de un alto funcionario como el ministro del Interior”, expresó Lombana a Caracol Radio. Los agravios le valieron a Benedetti una investigación disciplinaria de la Procuraduría. En principio, la entidad pidió el testimonio de Lombana por cuestionario escrito, pero ella rechazó la propuesta. Por el contrario, pidió al procurador delegado que escuchara su testimonio sobre el caso, lo que dejaría pistas de cómo trata ese tipo de asuntos. De hecho, el Consejo de Estado compulsó copias a la Procuraduría para que investigara las presuntas faltas disciplinarias que habría cometido Benedetti tras los insultos. Desde principios de abril, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió apartar a Lombana de las investigaciones que adelantaba contra Benedetti. La determinación se dio tras una ponencia presentada por el magistrado César Augusto Reyes, en la que se planteaba la necesidad de que Lombana se declarara impedida para continuar con esos procesos.

Tensiones internas en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema

Justo con Reyes, en cuyo despacho han aterrizado algunos de los procesos contra Benedetti, también ha habido peleas. En mayo de 2025, Lombana solicitó investigar posibles delitos a la autoridad competente por parte de dos de sus colegas; entre ellos, ese magistrado. En ese caso, Lombana pidió que se revisara si hubo una violación al reglamento de la Sala de Instrucción y de la Corte. Fue uno de muchos choques entre Lombana y Reyes, el magistrado que ordenó la detención del expresidente Álvaro Uribe cuando tenía el caso en su despacho, antes de que Uribe renunciara al Senado y el proceso lo asumiera la Fiscalía por la pérdida del fuero como congresista. Luego, en otro caso, Lombana había denunciado disciplinariamente a Reyes y al también magistrado Misael Rodríguez por supuestamente extralimitarse en sus funciones al ofrecer beneficios procesales a involucrados en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sin que tuvieran el fuero parlamentario aplicable. Puede leer: Armando Benedetti volvió a arremeter contra la magistrada Lombana: “Deje de mentirle al país” En su momento, EL COLOMBIANO le consultó al magistrado Reyes por esta controversia. Hizo llegar un mensaje del magistrado Rodríguez: “Solo buscan deslegitimar la decisión adoptada por la Sala y jamás ni el anterior Presidente de Sala Mag Rodríguez ni yo hemos ofrecido beneficios a quien aluden en la malintencionada queja”. Las tensiones siguieron. En diciembre de 2025, Lombana presentó una denuncia contra Reyes, que presidía la Sala de Instrucción, por presunto acoso laboral. Esto, después de que no llegaron a una conciliación. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas frecuentes